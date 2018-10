Il y a un an, le ministère de l'Education nationale créait 59 postes d'enseignants spécialisés (I-EBS) pour les enfants présentant des troubles cognitifs spécifiques et des troubles de l'apprentissage. Dix d'entre eux ont décidé de ne plus exercer cette fonction.

DYS: dix enseignants spécialisés quittent leur poste

Virginie ORLANDI Il y a un an, le ministère de l'Education nationale créait 59 postes d'enseignants spécialisés (I-EBS) pour les enfants présentant des troubles cognitifs spécifiques et des troubles de l'apprentissage. Dix d'entre eux ont décidé de ne plus exercer cette fonction.

Deux enfants par classe au Luxembourg sont concernés par ces troubles d'apprentissage qui sont regroupés en six catégories: la dyslexie qui concerne le langage écrit, la dysphasie qui concerne le langage oral ou encore la dyspraxie qui concerne, elle, le développement moteur.



On référencie également les troubles de l'attention et l'hyperactivité, les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques et enfin la dyscalculie qui concerne les troubles spécifiques des activités numériques. A elle seule, la dyslexie pénaliserait 4.500 enfants de l'enseignement fondamental et secondaire.

En janvier 2017, le ministère de l'Education nationale annonçait la création de 150 postes dans les écoles primaires. La mise en place de cette mesure devait se faire en deux temps: 59 postes ont été créés pour l'année scolaire 2017-2018. Et avec cette nouvelle année scolaire, ce sont 38 enseignants qui viennent d'être nommés. Cependant, seuls 41 des 59 instituteurs spécialisés nommés au départ continuent à enseigner dans les écoles auxquelles ils ont été affectés pour l'année scolaire 2017/2018.



Sept d'entre eux ont opté pour un changement d'affectation, un est passé à mi-temps et les dix autres ont décidé de ne plus exercer cette fonction.

La formation en question

D'après le ministère de l'Education nationale interrogé à ce sujet, " les dix enseignants qui ont décidé de ne plus exercer la fonction d'I-EBS ont opté soit pour l'affectation à un poste d'enseignant, soit pour un autre poste dans l'enseignement fondamental ou soit pour un départ à la retraite".

Comment expliquer ce changement de cap professionnel pour 30,5% des effectifs de ce nouveau programme datant d'une année scolaire uniquement et qui avait pour but de "garantir l'accès à l'enseignement pour tous (...) et faire que le système flexible s'adapte aux besoins de l'enfant", comme l'avait déclaré Claude Meisch en février 2017?

Une des raisons pourrait être le manque de formation car aucun de ces dix instituteurs n'était détenteur d'une formation de type master en pédagogie spécialisée.



Ce qui n'est pas le cas de nouveaux I-EBS nouvellement recrutés pour l'année scolaire 2018/2019 qui sont au nombre de 38 qui possèdent tous une expérience ou un diplôme en relation avec les enfants à besoins éducatifs particuliers.

Plusieurs d'entre eux disposent d'un master en relation avec l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, d'autres ont une expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation de ces élèves et parmi eux, neuf sont détenteurs d'un master en pédagogie spécialisée. Certains des enseignants qui ne sont pas encore formés mais qui prennent déjà en charge ce type d'élèves, sont en train de réaliser des études supérieures en la matière.



Pourquoi toutes les communes n'ont pas de classes spécialisées?

Parmi les 102 communes du pays, seules 90 sont dotées de classes avec un enseignant spécialisé. Pourquoi ne sont-ils pas présents dans toutes les communes du Luxembourg?

D'après le ministère de l'Education nationale (MENJE), "Les I-EBS ont été répartis de manière à pouvoir assurer la continuation de projets initiés par leurs soins dans les établissements scolaires auxquels ils étaient affectés dans le passé. Par ailleurs, le MENJE s’est appuyé sur la précieuse collaboration des directeurs de région pour les I-EBS qui ont désiré intervenir dans une commune ne correspondant pas à leur commune d'affectation pour l'année scolaire 2017/2018 étant donné que ces derniers connaissent parfaitement les contextes et besoins de chaque école".

Certaines communes ont plusieurs établissements scolaires sur leur territoire et pour celles-ci certains quartiers disposent d'un I-EBS et d'autres non comme, par exemple, à Luxembourg-Ville où Belair, Clausen, Kirchberg, Gasperich, la Gare, Bonnevoie-Verger, Eich et Dommeldange ont des classes de ce type alors que Beggen, Bonnevoie-Schlechter, Cents, Hamm, Cessange, Hollerich, Limpertsberg et Rollingergrund n'en ont pas.

La ville d'Esch-sur-Alzette, quant à elle, ne dispose d'aucune classe de ce type alors que toutes les écoles de Differdange proposent ce type de classe à leurs élèves.

En plus des dix instituteurs ayant émis le souhait d'arrêter leur activité, huit ont demandé leur mutation comme l'explique le ministre de l'Education nationale, Claude Meisch, en réponse à la députée Martine Hansen: "Plusieurs I-EBS ont opté pour un changement d'affectation car ils travaillaient l'année scolaire dernière dans deux établissements différents et ont demandé à être affecté à un seul établissement".

Et le modulaire?

Les classes modulaires sont également confrontées à l'enseignement des adolescents présentant des troubles DYS mais aucun enseignant spécialisé n'officie dans ce type de classe.



Pourquoi? Puisque la mise à disposition des I-EBS fait partie de l'accord qui a été conclu entre le gouvernement et le Syndicat national des enseignants (SNE), qui représente uniquement l'enseignement fondamental.



"Cette mise en place avait pour but de réinvestir des ressources qui auraient diminué en conséquence de l'application du contingent, et donc d'assurer la continuité des projets de prise en charge des élèves qui avaient déjà été entamés avec succès dans les différentes écoles", poursuit le ministère de l'Education nationale avant de rappeler que "les structures de l'enseignement secondaire diffèrent de celles de l'enseignement fondamental. Au secondaire, des ressources supplémentaires ont été mises à disposition des Services de psychologie et de l'accompagnement scolaires ainsi que les équipes socio-éducatives pour l'encadrement des élèves".

Des efforts qui devraient être poursuivis dans les années à venir.

