Vous n'aviez pas encore utilisé votre réduction de 50 euros offerte pour une nuitée dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou un camping du Luxembourg? Pas de panique, la validité est repoussée.

Luxembourg 3 min.

Durée rallongée pour les bons d'hébergement

Patrick JACQUEMOT Vous n'aviez pas encore utilisé votre réduction de 50 euros offerte pour une nuitée dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou un camping du Luxembourg? Pas de panique, la validité est repoussée.

Au printemps dernier, l'idée était apparue excellente : offrir aux résidents comme aux salariés frontaliers des vouchers pour qu'ils puissent bénéficier d'un séjour à prix réduit dans un site touristique luxembourgeois. Une éclaircie alors que l'horizon des secteurs tourisme et hôtellerie s'assombrissait déjà sérieusement. Et le gouvernement n'avait pas lésiné, distribuant avant l'été 700.000 bons de réduction.

Des aides à la carte pour bars et restaurants A défaut de pouvoir rouvrir leurs établissements avant le 15 janvier, restaurateurs, cafetiers et hôteliers bénéficieront de soutiens et d'aménagements financiers de la part de l'Etat.

Mais passés les beaux jours, l'attrait pour ces vouchers était quelque peu retombé avaient constaté les professionnels de l'hébergement comme le ministère de l'Economie. Aussi, déjà début novembre, il avait été décidé de prolonger de deux mois la validité de cette promotion inédite. Jeudi, la Chambre a décidé d'aller encore au-delà du 31 décembre 2020, en votant une prolongation sans date-limite pour l'heure.

La proposition avait été faite par le secteur Horesca, intéressé de toucher à plein la manne des 3,5 millions d'euros ainsi investis dans l'initiative par le gouvernement. L'idée avait ensuite été reprise par le député CSV, Marc Spautz. Le parlementaire souhaitait que le dispositif perdure au moins jusqu'en mai 2021; ses collègues ont donc dépassé cette ambition. Mais nul professionnel de ce domaine d'activité ne s'en plaindra tant les carnets de réservations sont au plus bas et les chambres désespérément vides.

Dernier chiffre Officiellement, la dernière communication sur l'emploi des bons d'hébergement remonte à début octobre. A l'époque, le ministère du Tourisme avait indiqué que moins de 10% des vouchers avaient été utilisés. 67.518 sur 700.000 précisément.

Vendredi, le ministre du Tourisme et des Classes moyennes devrait revenir sur cette mesure. Tout comme Lex Delles pourrait détailler par le menu l'ensemble des nouvelles aides que l'Etat pourra mettre en place rapidement pour soutenir les restaurateurs et cafetiers du pays. Ces derniers, à l'arrêt jusqu'au 15 janvier, ayant fait l'objet d'un plan de soutien massif, salué d'ailleurs par les représentants professionnels du secteur.

Une centaine de jours perdus

Si vraiment le ministre DP veut endosser le rôle de Père Noël, l'Horeca a deux suggestions à lui faire. Primo, la mise en place de vouchers de réduction (sous le même mode que les bons d'hébergement) à utiliser à l'occasion d'un repas au restaurant.

Secundo, la mise en place d'une TVA réduite sitôt tables et zinc rouverts au public. Et le secrétaire général de la Fédération Horeca, de justifier ce souhait ainsi : «Nous n'aurions ainsi pas à augmenter nos prix, mais nos marges seraient meilleures. Cela permettrait de soutenir la relance de nombreux établissements qui, dans le meilleur des cas, ont perdu une centaine de jours d'activité cette année». Sachant que, dans l'idéal, il faudrait que ce taux réduit s'applique non seulement sur la partie alimentaire mais aussi sur la vente de boissons, compris alcoolisées. «Car c'est bien celles-ci qui rapportent le plus dans nos commerces. De l'ordre de 35% des ventes dans la restauration traditionnelle et près de 70% dans les cafés», signale François Koepp.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.