Dur dur d'être en Première en 2021

Les examens de fin d'année ont commencé lundi, après une année scolaire oppressante et exigeante. Les élèves ont non seulement dû rattraper leur retard de 2020, mais aussi s'adapter au rythme présentiel-distanciel, sans pouvoir évacuer la pression en extérieur.

(m.d. avec Steve Remesch) C'est la dernière ligne droite pour les élèves de Première. Depuis lundi, 3.380 adolescents ont entamé leur semaine d'examens de fin d'année, qui doit leur permettre de valider leurs acquis et compétences, mais surtout de tourner la page d'une année particulièrement stressante.

«Etre en Première en 2021 a été particulièrement difficile», déclare Michèle Remakel à nos confrères du Luxemburger Wort. La directrice du Lycée Robert Schuman de la capitale estime que même s'ils ont eu «moins d'exigence que par le passé», «rien ne leur a été épargné». D'après elle, les élèves ont non seulement dû rattraper «un retard important accumulé en 2020», mais surtout gérer un stress important. «Beaucoup sont déprimés, nous devions constamment les encourager», note la directrice en soulignant que les Premières ne pouvaient «pratiquement rien faire en dehors de l'école, pas même rencontrer leurs amis».

«Nous avons certainement eu plus à faire pour motiver les élèves et les garder à l'ouvrage que pour mettre fin au programme.» Une situation qui ne devrait pas aller en s'arrangeant après la fin des examens. «Après tout, personne ne sait encore ce qui va se passer à l'université», relève Michèle Remakel.

«Personne ne voulait tomber malade»

Un sentiment confirmé par les élèves à la sortie de leur première épreuve. «Nous n'avons pratiquement pas eu l'occasion de relâcher la pression», indique Mika Ney. Le jeune homme de 19 ans raconte s'être entraîné au centre de fitness, et s'être de temps en temps promené avec des amis, pour respirer l'air frais. «C'est tout ce qu'on pouvait faire», déplore-t-il.

En sortant de la salle d'examen, Charlotte Holtzem soupire de soulagement. Pas vraiment face à la facilité de l'épreuve, mais parce que «beaucoup d'efforts ont été faits pour mettre en œuvre les exigences liées à la pandémie». Même si le masque n'aide pas à la concentration, souligne-t-elle.

5 Charlotte Holtzem: "Pendant l'année scolaire, certains d'entre nous avaient plus de marge de manœuvre en ce qui concerne l'obligation de porter un masque. Mais on comprend pourquoi ces mesures ont été prises." Gerry Huberty

De son côté, Hubert Pyta raconte avoir été «beaucoup plus prudent que ce qui était exigé» en prévision des examens finaux. «Personne ne voulait tomber malade», explique-t-il, précisant que beaucoup d'élèves entendent partir étudier en France. «Lorsqu'il a été dit au début que les jours d'absence seraient rattrapés en septembre, un nouvel examen aurait conduit les personnes concernées dans une impasse», estime-t-il.

Son camarade de classe, Ivo Silva, exprime quant à lui sa tristesse de voir son lycée s'éteindre à cause de la pandémie. «Après sept ans de lycée, on avait tous hâte d'être en Première.» Non pas pour les examens, mais pour le folklore et les traditions lycéennes comme «la fête du Père Noël, ou le fait de mettre un peu l'école sens dessus dessous le dernier jour de classe». «Tout cela nous a manqué», confie l'adolescent de 19 ans.

S'il gardera un souvenir terni de son année de Première, en raison des règles sanitaires, de l'isolement et du manque de loisirs, Ivo Silva reconnaît que la situation n'a pas eu que des inconvénients. «On passe plus de temps à apprendre, j'étais beaucoup plus concentré que les années précédentes.»

