Après Differdange, c'est au tour de la ville de Dudelange d'être nommée ville européenne du sport, depuis le Parlement européen de Bruxelles, début décembre.

Dudelange va devenir l'«European Town of Sport»

Le 4 décembre prochain, une délégation de Dudelange se rendra à Bruxelles pour recevoir le titre de Ville européenne du sport. La ville embauchera également un commissaire aux sports.

Après que Differdange soit devenue, l'année dernière la première ville du Luxembourg à remporter le titre de "European City of Sport", Dudelange sera en 2019 la première ville du Luxembourg à remporter le titre de "European Town of Sport". La différence entre les deux termes "City" et "Town" résulte de la densité de la population dans les villes concernées.

Les villes de plus de 25.000 habitants, telles que Differdange, sont classées dans la catégorie "City". Si le nombre d'habitants est inférieur, comme c'est le cas à Dudelange (un peu plus de 20.000 habitants, ndlr), la ville est alors classée dans la catégorie "Town".

«Le 4 décembre, une délégation de Dudelange se rendra au Parlement européen à Bruxelles pour recevoir le titre», a déclaré le maire de la commune, Dan Biancalana, dans une interview accordée au Luxemburger Wort. Lorsqu'on lui demande ce que cela signifie concrètement pour Dudelange, Dan Biancalana se réfère aux critères qui sont définis comme condition pour obtenir le titre. Par exemple, une délégation de Bruxelles à Dudelange a analysé l'infrastructure sportive existante. Cela inclut le centre sportif rénové René Hartmann qui a rouvert ses portes en 2015.

Focus sur l'école et le sport

Dans le cadre du titre de Ville européenne des sports, la ville de Dudelange engagera également une personne qui sera chargée de promouvoir le sport dans la communauté à l'avenir. Il s'agit de l'ancien entraîneur de l'équipe de football luxembourgeoise et de plusieurs athlètes de l'année, Guy Hellers. Il a été tout récemment nommé directeur sportif de l'école de football F91 Dudelange.

Selon Dan Biancalana, à Dudelange, la promotion du sport devra surtout mettre l’accent sur le lien entre école et sport. «C'est formidable que ce titre nous permet d'entrer dans un réseau de villes européennes avec lesquelles nous pouvons partager les meilleures pratiques», a déclaré le maire de Dudelange.

Par Luc Ewen, traduction Sophie Wiessler

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.