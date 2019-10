La société allemande de sécurité privée Schmitt se retrouve une nouvelle fois dans la ligne de mire du parquet. Après ses contrats avec la capitale, c'est au tour de ses liens avec la 4ème ville du pays d'être épluchés par les enquêteurs.

Dudelange rattrapée par l'affaire Schmitt

Alexander ABDELILAH

Les interrogations autour des activités de Schmitt se multiplient. Quelques jours après la révélation d'une perquisition dans les bureaux de la Ville de Luxembourg, Dudelange a reçu le même traitement, le 11 septembre dernier, dans le cadre de l'enquête judiciaire sur les contrats passés par l'entreprise de sécurité au grand-Duché. Encore une fois, les gros bras de la firme allemande Schmitt qui sont soupçonnés d'avoir agi sans l'autorisation du ministère de la Justice.

Le bourgmestre de Dudelange, Dan Biancalana (LSAP), est obligé de s'expliquer sur les contrats passés avec Schmitt. Photo : Lex Kleren

Confirmant la perquisition du 11 septembre au Luxemburger Wort, le patron de la ville, Dan Biancalana (LSAP), se veut serein. La sécurisation de la Fête de la Musique organisée dans la commune le 15 juin 2019, objet de la perquisition, aurait été rondement menée. Il assure avoir mandaté Schmitt pour des missions ne nécessitant pas de sésame ministériel : «nous avons engagé deux entreprises, Schmitt pour le contrôle des entrées et une autre pour la sécurité du site», assure-t-il. Le bourgmestre rappelle que Security Service Schmitt est régulièrement sollicitée pour d'autres événements de la commune, comme les festivals Zeltik ou Summerstage.

Touchés par la même affaire dès l'année dernière, les services de la capitale sont également soupçonnés d'avoir engagé la firme privée sur des missions soumis à autorisation de la Justice, pendant la Schueberfouer 2015 et 2016. Même défense du côté de la bourgmestre Lydie Polfer (DP), interrogée mercredi : «Schmitt a exercé des activités de sécurité événementielle», insiste-t-elle. Celles-ci ne sont pas soumises aux restrictions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.

Pour appréhender la multiplication des procédures dans cette affaire, il faut bien comprendre la zone grise qu'est devenue le gardiennage et la sécurité événementielle au Luxembourg. Dans le texte de loi, les activités soumises à contrôle sont les suivantes : «la surveillance de biens mobiliers et immobiliers, la gestion de centres d'alarmes, le transport de fonds ou de valeurs, et la protection de personnes». Pour les mener, une autorisation du ministère de la Justice est nécessaire, délivrée notamment après l'examen du casier judiciaire des dirigeants des sociétés et des employés.

Il est reproché à Security Service Schmitt, qui ne possède pas de telle autorisation, d'avoir malgré tout mené ces activités régulées, en jouant sur l’ambiguïté de la loi. La lettre de commande qui la liait en 2016 à la Ville de Luxembourg, rendue publique par la bourgmestre mercredi, comportaient des termes plus vagues, comme «sécurité événementielle» ou «contrôle d'accès». Aux enquêteurs de lever ce flou juridique et de vérifier si les activités déclarées correspondaient bien à la réalité du terrain.

Pendant l'enquête, les affaires continuent pour la firme allemande, qui assure la sécurité de lieux privés à travers le pays, à l'instar de la Coque, à Luxembourg.