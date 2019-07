Le conseil des bourgmestre et échevins dudelangeois sera bientôt assisté de deux panels de citoyens pour l'accompagner dans certaines décisions ou fixer le budget. Le premier groupe sera formé dès cet automne 2019.

Luxembourg 4 2 min.

Dudelange ose la participation citoyenne

Le conseil des bourgmestre et échevins dudelangeois sera bientôt assisté de deux panels de citoyens pour l'accompagner dans certaines décisions ou fixer le budget. Le premier groupe sera formé dès cet automne 2019.

(PJ avec Luc Ewen) D'un côté les élus, de l'autre les citoyens. Bientôt, à Dudelange, quand viendra l'heure de décider des grands projets du quotidien, les deux seront associés.

Dès cet automne 2019, un premier conseil des citoyens doit déjà être formé; un second suivra début 2020. «Nous sélectionnerons, au hasard, un premier groupe de 15 habitants de la ville pour chacun de ses groupes», explique Loris Spina, échevin LSAP de la commune.

Un conseil libre de ses choix

Le choix se fera via un logiciel informatique, ceci afin de garantir une bonne mixité parmi les habitants retenus, en termes d'âge ou de nationalité par exemple.

Ces 15 citoyens tirés au sort seront accompagnés dans leur mission par un élu et un modérateur neutre. Ce conseil pourra s'emparer du sujet de son choix, travailler des propositions et remettre un rapport au conseil échevinal élu. A charge alors pour ce dernier d'étudier le dossier et d'envisager les suites à donner.



Réfléchir sur l'avenir de Dudelange

Le rôle du modérateur consistera à bien séparer les souhaits du possible. En faisant notamment remarquer que la ville ne peut décider de tout par elle-même. De nombreuses actions qui affectent la vie quotidienne des citoyens sont en effet régies par l'Etat notamment.

Le deuxième élément de la participation publique que souhaite introduire Dudelange se traduira par la formation d’un groupe d'habitants réunis sous le slogan «Dudelange demain».

Le bourgmestre de Dudelange ne veut pas que ses concitoyens se contentent de commenter mais agissent aux côtés des élus. Photo: Lex Kleren

Un budget participatif en 2021

Ces 150 hommes et femmes seront sélectionnés parmi les citoyens déjà impliqués dans la vie, actuellement ou par le passé. Ce panel sera lui sollicité régulièrement par le conseil des bourgmestre et échevins sur des sujets précis, via questionnaire notamment.

Pour le bourgmestre Dan Biancalana (LSAP), l'objectif est d'aboutir sur la réalisation d'un budget participatif «d'ici 2021». Ainsi, en 2022, les projets issus de la participation citoyenne seront ensuite mis en œuvre.

Une habitude d'écoute

Question consultation citoyenne, Dudelange a déjà acquis une première expérience en 2011. Il s'agissait cette fois de discuter en petits ateliers du devenir de la friche industrielle Nei Schmelz. En 2015, les travaux préparatoires à la révision du plan de développement ont aussi été menés en demandant l'avis à la population.

C'est encore vers ses habitants que la ville s'était tournée pour redessiner le plan de ses lignes de bus. Par ailleurs, Dudelange dispose aussi d'un Conseil municipal des jeunes.

4 Dudelange

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les plans du futur quartier Nei Schmelz ont été discuté en concertation avec l'ensemble de la population. Les citoyens pourraient être sollicités pour définir les infrastructures à bâtir dans les nouveaux quartiers de Dudelange. Au total, près de 200 habitants seront mobilisés dans les différents conseils mis en place. Habitat, loisirs, mobilité, commerces : les sujets ouvert à la discussion publique ne manqueront pas.

A l'heure de lancer ce vaste projet, Dan Biancalana a résumé la situation en ces termes: «Sur Facebook, les gens expriment constamment leur point de vue sur les projets sans en avoir une connaissance suffisante. Ils sont souvent mal informés ou incomplets. Ici, nous invitons les gens à s’occuper de projets et à les résoudre».