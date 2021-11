En six semaines, le pavillon luxembourgeois a déjà fait apprécier 600 bouteilles issues des vignes du Grand-Duché. Mais, oups, la carte des vins proposée aux Emirats présente aussi quelques crus australiens, français et italiens.

Luxembourg 3 min.

Exposition universelle

Dubaï trinque à la santé des vins luxembourgeois

Certes, cela ne vaut pas la peine de crier au scandale. Mais tout de même... Alors que le pavillon luxembourgeois de l'Exposition universelle se doit de mettre en avant les atouts du Grand-Duché, une entorse aurait été faite concernant les vins servis aux hôtes du restaurant. Ainsi, si le Schengen Lounge n'a pas manqué de mettre en avant crémants, riesling, auxerrois, pinot blanc, gris et noir des coteaux de Moselle, il propose aussi quelques étiquettes étrangères. Une contrariété qui, six semaines après les premiers crus débouchés, a nécessité une réponse gouvernementale, rien que ça.

Car l'information n'a pas manqué de mettre les viticulteurs luxembourgeois en émoi. Et la députée Tessy Burton (LSAP) a relayé dernièrement leur stupeur dans une question parlementaire à laquelle le ministre de l'Economie vient de répondre. Pas de mea culpa dans le courrier de Franz Fayot mais une explication qui coule de source.

D'abord, indique celui qui a déjà fait le voyage à Dubaï fin octobre, les vins nationaux sont loin d'être oubliés. Un jury a très officiellement fait une sélection, dès 2019, pour sélectionner les producteurs qui seraient à la carte du restaurant tenu par le chef étoilé Kim Kevin de Dood. Un choix effectué parmi 106 échantillons goûtés.

Les six maisons retenues alors n'ont pas eu à se plaindre de cette opportunité puisque chacune a reçu commande pour la fourniture de 600 bouteilles. Et ce sont bien ces «étiquettes» que la carte du restaurant et les serveurs de l'école d'hôtellerie de Diekirch promeuvent avant tout aux clients qui viennent s'attabler. D'ailleurs, après six semaines d'ouverture, pas moins de 360 bouteilles luxembourgeoises ont déjà trouvé preneurs.

Reste que, dans le même temps, 240 autres vins (français, italiens et australiens) ont eux aussi pu être appréciés dans la fraîcheur du pavillon luxembourgeois. Mais là, ce n'est pas du côté de la commissaire Maggy Nagel qu'il faut y voir malice. Il s'agit là d'un choix du Jumeirah Group, le prestataire local chargé de l'exploitation commerciale du Schengen Lounge.

Par contrat, il était entendu que la société assure la mise à disposition des vins luxembourgeois aux visiteurs du pavillon. Mais, il a été aussi convenu que Jumeirah puisse agrémenter son offre de vins originaires d’autres pays. C'est aussi simple que cela. Sachant aussi que le groupement d'intérêt économique créé pour l'occasion, Luxembourg@Expo2020Dubaï, se chargeait lui d'assurer l'exportation des crus grand-ducaux vers des Emirats encore vierges de toute importation de bouteilles issues des 1.200 hectares de vignes mosellanes.

Et Franz Fayot de signaler que «dans la majorité des autres pavillons de pays producteurs de vins à l’Expo 2020, l’offre gastronomique ne se limite pas aux seuls vins nationaux». Mais quel autre restaurant de l'Exposition universelle sert un cru made in Luxembourg? Les visiteurs ont jusqu'au 31 mars 2022 pour le découvrir.

