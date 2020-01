Dans le sillage des lieux de villégiature méditerranéens classiques qui gardent la cote, l'Émirat surfe sur la vague de la prochaine Exposition universelle pour effectuer une percée auprès des résidents luxembourgeois.

Luxembourg 4 min.

Dubaï, la nouvelle destination en vogue

Jean-François COLIN Dans le sillage des lieux de villégiature méditerranéens classiques qui gardent la cote, l'Émirat surfe sur la vague de la prochaine Exposition universelle pour effectuer une percée auprès des résidents luxembourgeois.

A quelques heures de l'ouverture du 29e salon «Vakanz» à Luxexpo The Box, la tendance reste au classicisme chez les résidents luxembourgeois. Des destinations traditionnelles comme l'Espagne, avec les îles Baléares et les Canaries, mais aussi les îles grecques, Rhodes et la Crète en tête, ainsi que le Portugal restent des valeurs estivales sûres. En plus du retour à l'avant-scène des pays arabes, Egypte, Maroc et Tunisie, Dubaï se taille une nouvelle place de choix en ce qui concerne les séjours d'une semaine au moins.

L'Émirat tire profit de la prochaine Exposition universelle, programmée du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. En effet, Marc Scarpellini, chef de l'agence We love to travel - Sales-Lentz Group à la Belle-Étoile à Bertrange confirme que le groupe a déjà à ce jour opéré des réservations pour «quelque 680 personnes» en vue de l'événement. Un chiffre étalé sur sept mois, certes dérisoire en comparaison des 23.000 réservations effectuées sur la même période par l'ensemble des 19 agences du groupe, mais qui prend du relief au regard des «moins de 100 réservations» entérinées à l'époque pour l'Expo de Shanghaï en 2010.

Le pavillon de Dubaï se bâtit sous vos yeux La présence luxembourgeoise sur le site de l'exposition universelle 2020 commence à prendre forme. Désormais, un clic suffit pour se projeter «en live» sur le site du chantier.

De son côté, LuxairTours avait annoncé début décembre que son futur programme de vols inclura Dubaï comme destination (plus exactement Ras-Al-Khaimah), entre novembre 2020 et fin mars 2021, sans toutefois «pouvoir se prononcer sur ce sujet à l'heure actuelle.»

En outre, la métropole du golfe Persique profite aussi de ses températures clémentes en hiver pour capter de nombreux voyageurs en cette période, surtout que les tarifs se révèlent attractifs. Ainsi, pour un séjour d'une semaine pendant le congé de Carnaval dans un hôtel quatre étoiles en demi-pension, il en coûtera 3.000 euros, contre plus de 3.500 dans des conditions identiques aux Canaries.

La culture du voyage reste bien ancrée dans la mentalité du pays, avec 81% des résidents luxembourgeois de plus de 15 ans ayant effectué en moyenne quatre voyages de loisirs en 2018. La destination de prédilection était la France (20%), devant l'Allemagne (13%), l'Italie (10%), le Portugal (8%), puis l'Espagne et la Belgique (7,5%). Les séjours de courte durée connaissent toujours un franc succès. Ainsi, la formule des CityTrips reste très sollicitée. Les grands classiques comme Berlin, Londres, Barcelone ou Amsterdam continuent d'être plébiscités. Sont venus s'y adjoindre Vienne, Prague, Edimbourg, Dublin, Copenhague, et une nouvelle petite pépite: Florence.

Par ailleurs, Marc Scarpellini observe l'émergence d'un phénomène nouveau. La tendance va beaucoup dans le sens de «vacances "à la carte"», plus que ces dernières années. «Les clients privilégient moins des "packages", même si ceux-ci restent majoritaires», épingle le chef de l'agence We love to travel à la Belle-Étoile. «Les clients préfèrent de plus en plus élaborer eux-mêmes leurs trajets, choisir leurs hôtels, ...» Spécialiste du voyage forfaitaire qui représente «deux tiers de ses ventes», LuxairTours se borne à avancer que «les "packages" restent bien sollicités, avec même une augmentation de 10% en 2019 par rapport à 2018», précisant que «forfait ne signifie pas inflexibilité ou perte d'autonomie.»