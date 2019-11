Du vert à tous les étages au parking Neipperg

Si la Ville de Luxembourg vient d'inaugurer le parking Neipperg et entame l'extension de l'infrastructure au Knuedler , elle n'a pas d'autres projets du même type dans ses cartons. Et Patrick Goldschmidt, échevin à la Mobilité, d'expliquer: «Pour l'heure, nous nous concentrons sur le devenir du parking des Martyrs . Les études techniques de ce qu'il conviendra de faire après l'incendie de cet été nous remontent. Il faudra voir s'il est possible d'améliorer notre offre sur ce site.»