MeteoLux a émis deux vigilances jaunes pour tout le pays ce lundi. De fortes rafales de vent sont attendues ainsi qu'un risque d'orages modérés.

Météo

Du vent fort et des orages au menu de ce lundi

MeteoLux a émis deux vigilances jaunes pour tout le pays ce lundi. De fortes rafales de vent sont attendues ainsi qu'un risque d'orages modérés.

Le temps sera agité ce lundi, avec une journée qui s'annonce venteuse et orageuse. MeteoLux a émis deux vigilances jaunes pour tout le pays, en ce premier jour de la semaine.

Alerte au vent fort et au verglas au Luxembourg Une alerte jaune pour avis de verglas été émise par MeteoLux pour la matinée du dimanche 12 mars, tandis que le lendemain sera placé sous le signe du vent fort.

Ce lundi entre 10h et 19h, tout le pays sera concerné par du vent fort. Les rafales devraient atteindre entre 65 et 75 km/h. La même vigilance jaune sera de mise pour mardi toute la journée, entre 9h et 17h. Là aussi, tout le pays est concerné.

Le prévisionniste national a également émis un avis d'orages pour ce lundi après-midi, entre 13h et 19h. Ceux-ci pourraient être modérés, avec la possibilité d'une petite grêle, de fortes pluies et des rafales pouvant atteindre 85 km/h.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Il fera par contre très doux pour la saison ce lundi, puisque les températures grimperont jusqu'à 16 degrés dans le sud du pays cet après-midi.

Mardi, le temps restera donc venteux mais deviendra progressivement sec au fil de la journée. Les températures seront un peu plus fraîches que ce lundi et atteindront 9°C dans le Nord et 11°C dans le Sud au meilleur moment de la journée.

La suite de la semaine s'annonce moins humide. Mercredi 15 et jeudi 16 mars, le soleil jouera à cache-cache avec les nuages. Le temps devrait continuer à alterner entre nuages et éclaircies pour la fin de semaine. Les températures deviendront très printanières avec des maxima compris entre 14 et 16 degrés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.