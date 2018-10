Meteolux a émis deux avis de vigilance jaune pour ce mardi: un pour la neige et l'autre pour le vent fort, avec des rafales pouvant atteindre 75 km/h.

Du vent fort, de la pluie et les premiers flocons

Meteolux a émis deux avis de vigilance jaune pour ce mardi: un pour la neige et l'autre pour le vent fort, avec des rafales pouvant atteindre 75 km/h.

La pression atmosphérique a fortement baissé dans la nuit de lundi à mardi: une dépression s'abat sur le Grand-Duché, avec son temps automnal. Il fait froid, on avoisine zéro degré, le vent souffle fort et les précipitations oscillent entre pluie et neige.

Le nord du pays pourrait rester tout blanc, alors que la neige ne devrait pas tenir dans la moitié sud. Ou pas longtemps.

Les rafales de vent pourront atteindre 60 à 75 km/h mardi après-midi.

Nos photographes ont saisi quelques flocons au vol:

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Chris Karaba

Le retour au calme est prévu dans la soirée. Mercredi, la fraîcheur matinale laissera place à des températures plus douces dans le courant de la journée, allant de 10 à 13°C. Le ciel restera couvert. Jeudi, le matin sera un peu moins frais selon Meteolux avec 4 à 6°C, puis 11 à 13°C dans l'après-midi et des éclaircies.

Merci à nos lecteurs qui nous adressé quelques jolies photos de saison:

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Foto: Viviane Dahm Foto: Alice Enders Foto: Alice Enders Foto: Alice Enders Foto: Alice Enders Foto: Nicole Milbert Foto: Nicole Milbert Foto: Alice Enders Foto: Viviane Dahm Foto: J.P. Tholl Foto: Nicole Milbert Foto: Nicole Milbert