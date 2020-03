La crise du covid-19 charrie dans son sillage l'arrêt de tous les chantiers en cours au pays. Tous les projets, plus ou moins importants, sont suspendus, et il est actuellement impossible de prévoir quand ils pourront reprendre.

Du tram au stade, les pelleteuses restent en sommeil

(JFC avec Rita Ruppert) - Pas d'ouvriers à l'horizon, aucune grue en action, pas le moindre bruit de pelleteuse: tous les chantiers sont figés au Luxembourg depuis une dizaine de jours. Si cette mesure drastique, qui impacte 30.000 personnes, vise bien sûr à limiter la propagation du coronavirus, ses conséquences sur l'avancement des travaux ne sont pas encore quantifiables aujourd'hui. Pas avant de savoir quand les ouvriers pourront réinvestir les chantiers.

«La situation est évidemment exceptionnelle», affirme Françoise Frieden, porte-parole de la société Luxtram, qui s'avoue incapable de «dire à ce stade quel sera l'impact réel» de cette pause forcée sur le calendrier de l'un des plus grands chantiers de la capitale. Pour rappel, le tram était censé relier Luxexpo The Box au Kirchberg à la gare centrale le 4 décembre. Concrètement, cela signifie que l'ultime phase de construction sur le parcours de la gare, à savoir celle qui concerne l'avenue de la Liberté, reste pour le moment inachevée. Françoise Frieden précise que «le chantier du tram a été fermé, nettoyé et sécurisé.»

Intimement liés au futur passage du tram, certains travaux entamés sur la place de la Gare sont aussi suspendus, tout comme l'extension de la gare centrale elle-même. Ce, alors que l'achèvement des voies 12, 13 et 14 était prévu pour la fin de l'année 2021. Destiné à améliorer la mobilité au cœur de la capitale, l'élargissement du pont Buchler à plusieurs voies, dont une piste cyclable est aussi en stand-by. Dans le même temps, les voies du tram doivent aussi y être posées. Les travaux sur cette section compliquée devaient à l'origine être achevés au cours du second semestre 2021.

De même, alors qu'il était pourtant entré dans sa phase finale, le chantier du rond-point Irrgarten, à proximité des pistes du Findel, se voit stoppé net. Sa transformation en un rond-point turbo devait être achevée à la mi-avril. Seul le câblage des nouveaux feux de signalisation doit encore être bouclé. Sur le plan des routes toujours, il faudra également attendre l'élargissement à trois voies de l'autoroute A3 (Luxembourg-Metz), le réaménagement des échangeurs de Dudelange-Burange sur l'A3 et de Pontpierre sur l'A4, la transversale de Clervaux (N7-CR340-N18) ainsi que la liaison Micheville entre Belval et Audun-le-Tiche.

Les travaux entamés au parc de Gasperich sont également interrompus, alors que, fin février, avait débuté l'abattage des arbres et la suppression des haies avait déjà commencé. Aujourd'hui, d'une part, des fouilles archéologiques doivent encore être effectuées et, d'autre part, l'arrêt général des travaux a paralysé la construction. Avec environ ses 16 hectares, ce parc est appelé à devenir le plus grand espace vert de la capitale.

Enfin, sous les feux de l'actualité depuis de nombreux mois en raison des retards accumulés, le nouveau stade à Kockelscheuer risque de ne pas pouvoir être opérationnel en 2020. Début mars, une source proche du dossier nous indiquait que «le nouveau stade national ne sera pas prêt avant octobre.» Pour rappel, sa construction a débuté officiellement le 21 août 2017, et alors que son ouverture était initialement programmée pour l'automne 2019.

Mais comme le déclarait récemment Luc Holtz, le sélectionneur national de football, dans les colonnes du Luxemburger Wort, «la question du nouveau stade est actuellement secondaire», espérant juste «que le plus petit nombre possible de personnes soient infectées par le coronavirus» et que «nous pourrons tous retrouver rapidement une vie normale.»

