Etude «Predi-COVID»

Du sport pour mettre le covid au tapis

Anne-Sophie DE NANTEUIL Pratiquer une activité physique régulière pourrait diminuer les symptômes d'une infection au coronavirus. Voilà ce que dévoilent les derniers résultats d'une étude du LIH publiés ce lundi.

Bouger pour stopper le covid-19. Tel est, en substance, ce que révèle l'étude «Predi-COVID», qui cherche à identifier, depuis le printemps 2020, les facteurs de risque et les biomarqueurs associés à la sévérité des infections et dont les derniers résultats ont été rendus publics ce lundi. À en croire les chercheurs du Luxembourg Institute of Health (LIH), une activité physique régulière contribuerait ainsi à réduire les symptômes et leur gravité.

En d'autres termes, les personnes les plus actives physiquement avant une infection au covid-19 diminueraient leurs risques d'hospitalisation ou de décès. Elles seraient par ailleurs «moins susceptibles de présenter des symptômes», tels que la fatigue, la toux sèche ou encore les douleurs thoraciques.

Selon cette étude 100% luxembourgeoise, le sport pourrait même être «l'une des actions clés» afin de «minimiser les conséquences négatives», assure son investigateur principal, le Dr Guy Fagherazzi. Une piste non négligeable pour mettre au tapis la pandémie qui bouscule le monde depuis plus de deux ans.

Toutefois, si le LIH met en lumière la diminution du risque de conséquences graves, certaines zones d'ombre persistent. Notamment «chez les patients atteints d'une maladie moins grave et sur le risque de développer des symptômes spécifiques», précise le Dr Laurent Malisoux qui a dirigé l'étude menée sur 452 volontaires.

Reste que ces résultats sont prometteurs, tant pour la prise en charge des patients qu'en termes de prévention. Selon le LIH, les individus auraient ainsi «peut-être plus de pouvoir [qu'ils ne le pensent] lorsqu'il s'agit de [se] protéger contre des maladies infectieuses», précise l'institut dans son communiqué. Ce qui ne contredira pas le vieil adage : le sport, c'est la santé !

