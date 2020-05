Si le gouvernement desserre à partir de lundi son étreinte concernant la pratique sportive, toutes les mesures de distanciation restent de rigueur et tous les contacts prohibés. Le ministre des Sports a par ailleurs réaffirmé, vendredi, que toutes les infrastructures indoor resteraient fermées.

Luxembourg 3 min.

Du sport, oui mais en plein air et sans contact

Didier HIEGEL Si le gouvernement desserre à partir de lundi son étreinte concernant la pratique sportive, toutes les mesures de distanciation restent de rigueur et tous les contacts prohibés. Le ministre des Sports a par ailleurs réaffirmé, vendredi, que toutes les infrastructures indoor resteraient fermées.

A mesure de l'annonce des étapes de déconfinement, le gouvernement lâche quelque peu la bride. Cette fois, c'est au tour de la pratique sportive d'avoir les faveurs des autorités. Si dès lundi jouer au tennis, au golf ou au rugby sera de nouveau autorisé, pas question pour autant d'oublier les mesures barrières pour lutter contre la pandémie ou de rouvrir les gymnases ou les piscines. Et encore moins de pratiquer des sports de contact, comme l'a rappelé vendredi Dan Kersch (LSAP), le ministre des Sports.

Une décision justifiée aussi bien par «le degré d'infection relativement élevé au Luxembourg», que par «la situation spécifique du sport au pays». Référence indirecte au fait que le pays ne connaît pas de sport à proprement parler professionnel, ni de mirifiques droits télé comme ceux ici de la Bundesliga par exemple. Une compétition qui génère «750 millions d'euros» pour les clubs de l'élite allemande.

Changer son abonnement sportif en geste de solidarité Si la levée du confinement général a été annoncée lundi, le maintien de la fermeture des établissements sportifs a été confirmé. Une décision que précisera ce vendredi après-midi Dan Kersch. Mais au fait, comment gérer ces abonnements à des clubs à l'arrêt?

«Ici, ni pression politique, ni pression économique», a encore souligné Dan Kersch. C'est pourquoi, seul prévaut «le principe de précaution, pour les sportifs, les entraîneurs et les accompagnants». C'est ainsi que le ministre a tenu à réaffirmer qu'excepté pour les sportifs d'élite, les infrastructures resteraient fermées. Tout comme les salles de fitness.

Alors tout le monde en plein air, mais pas non plus à n'importe quelles conditions. Pas de contact, pas de compétition ni de public alors que vestiaires et douches resteront bouclés. En ce qui concerne les sportifs de «haut niveau», qui fréquentent la Coque (25 athlètes sélectionnés par le COSL) ou le Sportlycée (19 disciplines de 16 fédérations), les règles sont clairement définies. Ils sont pris en charge par une infirmière à leur arrivée et ne devront pas se retrouver à plus de cinq, avec deux entraîneurs, dans des espaces déterminés.

La Coque siffle la fin du confinement des champions Il est désormais autorisé de s'entraîner dans le centre sportif du Kirchberg. Mais, pour l'instant, la mesure ne concerne que les meilleurs athlètes et selon des conditions de sécurité strictes.

Tous porteront des masques, sauf en phase d'entraînement. Pour les clubs appelés à disputer des compétitions européennes, les entraînements sont autorisés, mais toujours sans contact. Par ailleurs, le ministère a demandé le soutien des fédérations pour «établir de nouveaux concepts» de bonne pratique et a déterminé les 32 activités sportives autorisées à partir du 11 mai, à condition qu'elles restent pratiquées sans contact, ni match... et que les club-houses restent fermés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.