Du retard dans le traitement des déclarations de revenu

Patrick JACQUEMOT Près d'un tiers des déclarations 2019 des particuliers n'ont toujours pas pu être traitées par l'administration. Sans même parler des dossiers des années antérieures que les agents fiscaux n'ont pas encore vérifiés.

Parmi les recettes budgétaires, l'impôt sur le revenu tient un rôle majeur. A lui seul, il contribue pour près de 8 milliards d'euros dans le budget annuel de l'Etat. Chaque année, les contribuables contribuent ainsi au fonctionnement de la collectivité; et chaque année l'administration des contributions directes reçoit les déclarations des particuliers, les vérifie et veille à ce qu'éventuellement les remboursements de trop-perçus via les retenues sur salaire soient débloqués. Mais Pierre Gramegna (DP) vient de reconnaître que la machine s'essouffle.

Ainsi, pour 2019, pas moins de 297.994 déclarations de revenus ont été envoyées, mais le ministre des Finances reconnaît qu'environ 30% n'ont toujours pas été prises en compte. 92.992 dossiers restent ainsi en souffrance dans les bureaux de l'administration, a-t-il été signifié dans une réponse parlementaire adressée au député Pirate, Sven Clement. Certes, pour expliquer les délais à rallonge, le ministre évoque les bouleversements sur l'organisation des services en période de covid ces derniers mois, mais aussi l'augmentation du nombre de déclarations à traiter. Certes.

Mais alors il va falloir penser à renforcer significativement les effectifs car des lenteurs le ministre en constate aussi sur les déclarations des années 2018, 2017 et 2016. Pour 2018, 14,4% des dossiers n'ont toujours pas bénéficié du contrôle attendu (et donc éventuellement des remboursements dus). Soit 42.724 déclarations fiscales. Ouf, avec le temps, les taux chutent. Pour la cuvée 2017, seuls 3,16% des envois sont restés lettre morte pour l'instant (7.392), 1,04% en 2016 (2.321).

Au total donc, plus de 145.000 déclarations n'ont pas reçu le traitement administratif et financier attendu. Loin d'être négligeable pour celles et ceux qui pourraient bénéficier d'un remboursement.



