Plusieurs ministères et institutions ont ouvert leurs portes ce samedi pour accueillir les visiteurs. Un événement qui a rencontré un certain intérêt auprès du public.

Du monde dans les institutions ce samedi

9 Photo: Anouk Antony

La chambre des Députés, le Ministère de la Culture ou encore la Cour des comptes ont ainsi accueilli les citoyens pour la sixième édition de la "Journée des Institutions".



Visitez les institutions du Luxembourg ce week-end

Il était possible par exemple de jeter un coup d'œil au bureau du Premier ministre, Xavier Bettel, et lui parler sur place. Jean Asselborn a également fait une petite apparition surprise dans son bureau, qui se trouve dans l'ancien Palais de Justice depuis un peu plus d'un an.

De nombreuses photos ont été publiées sur les réseaux sociaux sous le hashtag #luxopendoors.





