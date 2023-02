Cette fuite d'hydrocarbures a nécessité l'intervention en urgence d'équipes luxembourgeoises et françaises. Si elle est maîtrisée, la pollution reste toutefois sous surveillance.

Pollution

Du mazout dans les égouts à Mondorff

Cette fuite d'hydrocarbures a nécessité l'intervention en urgence d'équipes luxembourgeoises et françaises. Si elle est maîtrisée, la pollution reste toutefois sous surveillance.

La pollution ne s'arrête pas aux frontières. Ce mardi 20 février, à Mondorf-les-Bains, une forte odeur d'hydrocarbures a été ressentie par une partie de la population. L'alerte donnée, des agents de l'administration de la gestion de l'eau (AGE), des unités du corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) ainsi que des autorités françaises se sont rapidement rendus sur place.

Résultat, il a été constaté que cette odeur s'expliquait tout simplement par la présence de mazout dans les égouts. Mais aussi que le point de départ de la pollution se trouvait de l'autre côté de la frontière, à Mondorff. En France donc. Selon le communiqué du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable/administration de la gestion de l'eau, «les polluants se sont dirigés vers la station d'épuration d'Emerange».

Installation de quatre barrages

«L'oxygénation au niveau de la station d’épuration a été adaptée afin de contrecarrer au mieux l'effet de pollution par les hydrocarbures», peut-on lire dans le communiqué. Et ce, alors que les membres du syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'est (SIDEST) et du CGDIS ont pu mettre en place «quatre barrages» permettant de circonscrire la zone de pollution «au niveau de la station d'épuration». Cette manoeuvre a permis, selon les autorités, d'éviter que les polluants ne se déversent dans le cours d'eau «Gander».

Des prélèvements d'échantillons d'eau ont été effectués à différents endroits par l'administration de la gestion de l'eau et doivent être analysés.

A noter qu'en raison de cette intervention, le plan international d'avertissement et d'alerte Moselle-Sarre, mis en place par les commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS), a été déclenché.

Les autorités françaises ont lancé une enquête afin de déterminer l'origine précise de la pollution.

