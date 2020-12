Dans le quartier d' affaires où le prix du m2 dépasse habituellement les 12.000 euros, deux projets vont permettre la réalisation de 136 appartements à tarif accessible. La vente vient de démarrer.

Du logement abordable, même au Kirchberg

D'un côté Baumeister-Haus, de l'autre Tralux Immobilier et au milieu le secteur du Réimerwee, au Kirchberg. C'est là que les deux promoteurs vont démarrer la construction de deux projets résidentiels à coût abordable. Le Fonds Kirchberg mettant à disposition les terrains nécessaires pour l'édification de 82 habitats pour le premier, et 54 unités pour le second. Et c'est ce vendredi qu'a débuté la possibilité pour les futurs acquéreurs de postuler.

A plus grands pas vers du logement accessible Face à la difficulté croissante de trouver de quoi se loger au Luxembourg, une vingtaine d'associations et syndicats organisent, samedi, une manifestation à Luxembourg. But : pousser les politiques à faire plus, et plus vite.

Il est prévu que le Fonds Kirchberg, chargé de l'aménagement du quartier, se rende propriétaire d'une douzaine d'appartements (sur les 136). Ceux-ci seront ensuite gérées par la SNHBM (Société nationale des habitations à bon marché) qui se chargera d'en assurer la location abordable. Tout le reste est à la libre disposition du public. Et cela «sans aucuns critères de revenu et de fortune», mais selon des profils déterminés à l'avance. A savoir :

Travailler sur le secteur Luxembourg-ville ou environs (Strassen, Sandweiler, Niederanven et Hesperange)

Ne pas être propriétaire au Luxembourg et/ou à l’étranger lors de la signature de l’acte ou ne plus être propriétaire au cas échéant dans les 3 mois après la remise des clés.

Habiter soi-même le logement pour une utilisation principale, permanente et personnelle.

Toute location future du bien sera interdite.

Trois exemples de prix Même si en fonction de divers critères (étages, exposition, etc), les tarifs peuvent varier, voici trois cas relevés dans cette vente : T2 (57 m2) vendu au prix de 302.240 euros, un T3 (83 m2) pour 423.792€, un T4 en duplex (102 m2) pour 516.429€. Soit de l'ordre de 5.200€/m2, difficile de trouver plus bas...

A titre de comparaison, l'Observatoire de l'habitat estime le prix du M2 à Luxembourg-ville pour des appartements en construction autour des 8.216 - 14.326€.





Il va de soi que ces sept nouveaux immeubles s'inscrivent dans la volonté du Fonds Kirchberg non seulement de gagner plus d'habitants sur cette partie de la ville (+ 20.000 en 20 ans), mais aussi de faciliter l’accession dans un contexte difficile de pénurie de logements et où les tarifs immobiliers s'envolent. Mission qui tient aussi à coeur le ministre du Logement, Henri Kox (Déi Gréng) qui compte faire des acteurs publics des exemples en la matière.

Le Kirchberg se veut plus abordable Le Ministère du Logement entend se servir des espaces gérés par le Fonds Kirchberg pour développer non seulement plus d'habitats, mais surtout des logements à tarifs accessibles. Que ce soit pour la location ou la vente. A terme, le quartier pourrait donc compter près de 27.000 habitants mais surtout une bonne mixité sociale.

A terme, le Kirchberg (qui compte aujourd'hui un peu plus de 7.000 habitants) espère abriter près de 27.500 personnes et accueillir 66.700 salariés à l'horizon 2040. Des chiffres confirmés par le nouveau directeur, Marc Widong. Population au profil social mixte si possible, d'où ce choix affirmé de créer plus de logements abordables sur le quartier d'affaires.

Pas de spéculation

Henri Kox, soutenu par le ministre des Travaux publics François Bausch, a donc mandaté le Fonds Kirchberg pour que, avant 2023, 757 appartements abordables soient mis en vente dans les secteurs Réimerwee et Domaine Kiem, par exemple. D'ici 2026, 1.038 logements devront sortir de terre aussi bien du côté de l'ancien bâtiment Eurocontrol que sur Grünewald Ouest, le long du boulevard Adenauer ou sur le site Laangfur. Sans oublier les 3.127 logis prévus sur les 24 hectares du Kuebebierg, la dernière grande réserve foncière encore inexploitée.

Afin d'éviter que les 136 appartements à prix bas au départ ne viennent alimenter le marché spéculatifs, il a été convenu que ces biens seront cédés par bail emphytéotique, et non en pleine propriété. «Les acquéreurs ne pourront pas faire de plus-value significative puisque le Fonds dispose d’un droit de rachat selon des critères tarifaires précis.»

