Du knödel au bortsch, trois mois au Luxembourg

Svitlana Keane a accueilli 16 Ukrainiens chez elle à Contern début mars qui, désormais, vivent leur vie au Grand-Duché. On a retrouvé leur trace...

Depuis le 25 mars, le Luxembourg compte un bébé ukrainien de plus. Ce vendredi-là, à 13 heures, Oksana Khyzhnyak, 36 ans, a donné naissance à Dariana, en bonne santé, au CHL. Pourtant, en fin de grossesse, l'intéressée s'était engagée dans un voyage incertain dont la destination finale lui était totalement inconnue. Oksana et sa famille de huit personnes auraient-elles à temps un toit sur la tête, un foyer dans lequel le nouveau-né pourrait grandir avec amour ? Son mari Daud parviendrait-il à quitter l'Ukraine pour le Luxembourg ?

A 38 semaines de grossesse, et durant un trajet en voiture de 40 heures, Oksana traverse donc six pays. Lorsqu'elle a besoin de dormir, elle pose sa tête sur le volant. Début mars, elle arrive à Contern, où Svitlana Keane va vivre du jour au lendemain avec 20 personnes sous le même toit. Involontairement, bien sûr.

Retour en arrière : fille de parents russes, Svitlana Keane (45 ans) a grandi en Ukraine. Depuis septembre dernier, elle vit avec son mari irlandais Eion (42 ans) et leurs enfants Sofie (15 ans), Niels (12 ans) et Anna (7 ans) dans une maison mitoyenne à Contern en location. Lorsque la guerre éclate, elle accueille 16 Ukrainiens, dont ses parents, sa sœur et ses amis, dans sa maison. Que sont devenus aujourd'hui, trois mois plus tard, les 21 membres de cette «famille »?

Si, début mars, les dix enfants - la plupart orphelins de père - de la colocation de Contern jouaient chacun de leur côté, en ce jour ensoleillé de mai, l'atmosphère est différente: des cris de joie envahissent l'espace et se font entendre au loin. La famille réside désormais à Bridel. Dans ce quartier résidentiel calme, les maisons individuelles aux jardins soigneusement entretenus côtoient les villas et les garages spacieux. Au bout d'une rue se trouve la nouvelle maison des huit membres de la famille d'Oksana.

Le jour même où le Luxemburger Wort relate le sort de cette famille, un propriétaire se manifeste. Trois jours plus tard, Oksana, sa sœur Alina (32 ans), sa mère Liubov (58 ans) et leurs enfants Max (10 ans), Darii (6 ans), Damir (10 ans) et Polina (3 ans) emménagent dans cette propriété aux allures de manoir. Une immense pelouse, aux allures de petit parc, entoure leur nouveau foyer. Par sécurité, la piscine, encore vide, est fermée. Cet après-midi-là, tout le monde s'est fait beau. Alina porte une couronne de fleurs sur ses cheveux noirs qui lui arrivent aux épaules et, comme ses colocataires, elle a enfilé un costume traditionnel rouge et blanc typique du pays.

Des visiteurs se sont annoncés : Svitlana Keane et les autres Ukrainiens, qui vivaient autrefois ensemble sous le même toit, arrivent peu à peu au compte-gouttes pour le café et les gâteaux. Les visages oppressés, les mines muettes et les yeux brouillés par les larmes laissent place à des sourires de remerciement. «Nous avons d'abord pensé qu'il parlait d'une autre maison», dit Oksana, toujours incrédule, à propos du propriétaire qui a ouvert ses portes à sa famille. «Nous étions dans un palais». Le «palais» compte quatre chambres à coucher, un balcon, au rez-de-chaussée il y a une cuisine, un salon, une bibliothèque et beaucoup d'espace - les meubles anciens datent de l'époque de nos grands-parents.

Combien de temps resteront-ils? Tout dépend de la durée de la guerre Le propriétaire d'une maison

Le propriétaire, qui ne veut pas que son nom apparaisse dans les journaux et souhaite rester discret, a voulu «contribuer à lutte contre la misère». «La maison appartient à la famille depuis les années 1960 et servait jusqu'à présent de maison de week-end. Mais lorsque notre grand-père est décédé l'année dernière, nous ne savions pas au départ si nous devions la rénover et la louer. En fait, nous ne voulions pas vendre».

Après le début de la guerre, la famille luxembourgeoise s'est inscrite sur une liste de logements de la Croix-Rouge. Lorsqu'il a lu le journal, l'affaire était claire pour lui. Et aucune date de départ d'Oksana et de ses amis n'est fixée. «Combien de temps resteront-ils? Tout dépend de la durée de la guerre», explique le propriétaire, qui a mis à disposition une autre maison à Strassen. C'est là que vivent Tania, son mari Dima - qui avait déjà quitté l'Ukraine avant le début de la guerre et qui ne peut vivre avec sa famille que pour cette raison - et ses filles Anna et Mascha.

Après trois mois, les enfants vivent un quotidien presque normal au Grand-Duché: les garçons jouent au football au FC Kopstal 33 et ont des amis à l'école internationale Lycée Michel Lucius dans la capitale, où tous les enfants sont désormais inscrits. Seule Polina, trois ans, attend encore une place en maternelle. Les repas ont même évolué: avec l'apparition de bortsch et de vareniki (raviolis en forme de demi-lune).

Le manque de connaissances linguistiques constitue un obstacle majeur à l'intégration sur le marché du travail Silke Brüggebors (agent de l'ADEM)

Daud, le mari d'Oksana, vit lui aussi à Bridel. Cet homme de 61 ans n'est plus soumis à la loi martiale, mais il se rend régulièrement en Ukraine pour faire des dons de médicaments, de nourriture pour animaux et d'équipement militaire aux habitants.

Daud et Oksana gèrent un hôtel à Kirillovka, la plus grande station balnéaire du pays, située dans le sud de l'Ukraine, directement au bord de la mer d'Azov. Ils ne savent pas s'il est encore debout. «Cela peut changer d'un jour à l'autre», dit Daud. Il dit avoir remarqué que des soldats russes «se sont installés dans l'hôtel et s'y amusent», dans un pays désormais chaud comme la braise. «J'ai travaillé toute ma vie, maintenant que je suis à la retraite, je dois réfléchir à l'endroit où nous pouvons vivre et comment je vais payer mes employés qui ne peuvent plus travailler», dit Daud, pensif, qui tient également plusieurs magasins sur la plage.

Lorsqu'il s'agit de trouver un emploi au Luxembourg, les femmes sont elles aussi confrontées à un défi. Tania est économiste et a également étudié la psychologie. En mai, elle aurait dû passer son examen final. Maintenant, elle étudie le français trois heures par jour. Natascha, 52 ans, la sœur de Svitlana, qui vit avec ses parents à Contern, a exercé pendant plus de 20 ans en Ukraine en tant qu'allergologue dans un institut d'immunologie clinique. Mais comme elle ne parle ni français ni anglais, elle fait maintenant le ménage au Parlement européen au Kirchberg. Si tout se passe bien, elle pourra commencer un cours de langue à l'INL à partir de septembre.

«Vu la pénurie actuelle de main-d'œuvre sur le marché du travail luxembourgeois, le personnel qualifié est bien sûr très demandé. Cependant, nous devons constater que le manque de connaissances linguistiques constitue un obstacle majeur à l'intégration sur le marché du travail», confirme Silke Brüggebors de l'agence pour le développement de l'emploi (ADEM). Ainsi, environ 80% des réfugiés ukrainiens ne parleraient pas du tout le français, environ 90% pas du tout l'allemand et environ un tiers pas l'anglais. «C'est pourquoi l'ADEM propose, en collaboration avec l'INL, des cours de langues étrangères à vocation professionnelle en luxembourgeois, français, allemand et anglais, auxquels peuvent notamment participer gratuitement les réfugiés ukrainiens inscrits auprès de l'ADEM comme demandeurs d'emploi», poursuit Brüggebors.

A ce jour (9 juin), 477 réfugiés ukrainiens sont inscrits à l'ADEM - 71,5 pour cent de femmes et 28,5 pour cent d'hommes, la plupart ayant entre 30 et 65 ans. Environ 72 pour cent des demandeurs d'emploi disposent d'un diplôme universitaire, 22 pour cent d'un diplôme de l'enseignement secondaire.

Alina aussi cherche encore du travail, mais elle a au moins déjà une occupation dans sa spécialité. Dimanche matin, 9h30, piscine Belair à Merl : Alina se tient devant dix enfants ukrainiens et commence le cours par un échauffement. D'abord, tourner la tête dans toutes les directions, puis remonter le genou vers le torse, puis tous sautent dans l'eau, dont les enfants d'Alina, Max et Polina. Alina lance des anneaux rouges dans le bassin, les enfants plongent et ramènent les anneaux au bord du bassin.

Alina est nageuse professionnelle et a commencé à s'entraîner à l'âge de six ans, six jours par semaine, deux heures par jour, niveau olympique. À huit ans, elle fait la connaissance de Denys dans l'eau. Dix ans plus tard, les entraîneurs de natation communs deviennent les beaux-parents d'Alina, et Denys son mari. Son fils Max veut suivre les traces de son père.



Polina aussi aime l'eau, même si elle sort plus souvent que son grand frère du bassin, les lèvres bleues, pour se laisser envelopper quelques minutes dans une serviette par sa grand-mère Liubov. «Elle demande souvent quand papa va venir, elle est très affectueuse», dit Alina. Lorsque la famille a fêté le troisième anniversaire de leur fille à Bridel à la mi-mai, le papa Denys est intervenu par vidéo. Polina a alors eu du mal à s'arrêter de pleurer. Denys fournit des télécommunications à l'armée ukrainienne et travaille dans le camp de réfugiés de sa ville natale, Zaporizhzhya.

Une coopération a été mise en place entre le Club Swimming Luxembourg et la ville de Luxembourg à la piscine de Merl. Chaque dimanche matin, Alina y donne deux heures de cours de natation gratuits à un total de 30 enfants ukrainiens - bénévolement.

«Pour les enfants, c'est le moment fort de la semaine», explique Alina. «Chaque enfant a sa propre histoire, beaucoup sont stressés. Le but de ces sessions amusantes est de distraire les enfants et de les laisser simplement être des enfants». En effet, ce matin-là, tout semble normal. Très populaire : se taper dessus avec la bouée.

Depuis le début de la guerre, 5.850 personnes ayant fui l'Ukraine ont été enregistrées au Luxembourg. 3.950 personnes ont jusqu'à présent obtenu le statut de protection temporaire, comme l'indique Dejvid Adrovic du ministère des Affaires étrangères.

Entre le 28 février et le 5 juin, 2.623 personnes ayant fui l'Ukraine ont été enregistrées dans les structures d'urgence de l'ONA. Actuellement, 1.447 d'entre elles vivent encore dans ces dernières. Au mois de mai, 85 personnes ayant fui l'Ukraine sont arrivées en moyenne chaque semaine dans les structures d'urgence de l'ONA. À titre de comparaison, entre le 28 février et le 27 mars, 413 personnes avaient été accueillies, et entre le 28 mars et le 1er mai, 115 par semaine. 82 pour cent des structures ONA seraient actuellement occupées :

«Actuellement, il n'y a plus d'Ukrainiens dans le SHUK», ajoute Adrovic. «Le premier accueil se fait dans la structure de premier accueil (primo-accueil d'urgence) Tony Rollman à Kirchberg.»

«Ainsi, à partir du 13 juin, en plus de la structure d'hébergement d'urgence actuellement en place au Findel, la structure d'hébergement d'urgence Findel, en abrégé SHUF, rouvrira ses portes en tant que structure d'urgence pour les personnes dont la demande de protection internationale a été rejetée et qui ont épuisé tous les recours possibles.

Venus pour ne pas rester

Malgré une situation sécuritaire précaire, les Ukrainiens sont de plus en plus nombreux à rentrer dans leur pays. Ces dernières semaines, l'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a recensé 2,2 millions de passages de frontière vers l'Ukraine, comme l'a récemment rapporté le journal télévisé. Toutefois, il n'y a actuellement aucun endroit en Ukraine dont on puisse vraiment dire qu'il est sûr. Le HCR ne peut donc pas recommander de prendre ce risque.

Marianna Pogosova du groupe d'action LUkraine Asbl peut confirmer que la plupart des Ukrainiens ne sont pas découragés par cette situation d'insécurité. «Les gens veulent retourner en Ukraine à plus ou moins long terme et sont même prêts à risquer leur vie juste pour pouvoir enfin rentrer chez eux. Rien que 30 familles ont quitté le Luxembourg au cours des deux dernières semaines». Alina, Oksana, Tania et les autres qui ont autrefois été hébergées par Svitlana Keane sont elles aussi bien décidées à prendre un jour le chemin du retour. Il leur restera une profonde gratitude envers le Luxembourg.

