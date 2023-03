La situation dans le secteur de la construction est si grave que les entreprises envisagent de demander au gouvernement d'appliquer le régime du chômage partiel. Une mesure qui n'a jamais été demandée.

Information exclusive de Contacto

Du jamais-vu: les entreprises de construction envisagent le chômage partiel

Madalena QUEIRÓS La situation dans le secteur de la construction est si grave que les entreprises envisagent de demander au gouvernement d'appliquer le régime du chômage partiel. Une mesure qui n'a jamais été demandée.

L'objectif est d'éviter à tout prix le licenciement des travailleurs des entreprises de construction, explique Miguel Carvalho de la Fédération des entreprises luxembourgeoises du bâtiment et des travaux publics.

Construction de logements: le signal d'alarme est tiré La Chambre des métiers et la Fédération des artisans estiment que la production de logements va diminuer de 1.500 unités en 2023. Face à cette crise, elles en appellent au gouvernement et proposent six mesures temporaires.

La proposition de demander au gouvernement un programme de chômage partiel a été discutée lors de la dernière réunion de cette structure et a reçu le soutien de presque tous ses membres. Une mesure qui n'avait jamais été demandée auparavant pour le secteur de la construction.

Selon les prévisions, les entreprises de construction ne seront plus en mesure de payer les salaires de tous leurs employés d'ici six mois. Pour éviter les licenciements, la solution consiste à mettre une partie des travailleurs au chômage partiel.

Miguel Carvalho, PDG de Carvalho Construction Photo: António Pires

«Une entreprise de 100 travailleurs qui fonctionne à 100 % de ses capacités pendant six mois aura très probablement peu de commandes au bout de six mois et ne fonctionnera plus qu'à 60 % de ses capacités, laissant 40 % de son personnel sans emploi», explique Miguel Carvalho. Avec le régime de chômage partiel, ils peuvent demander l'aide de l'État pour «sécuriser temporairement ce personnel», explique-t-il.

«Bien sûr, il s'agit de mesures temporaires et si la situation économique ne change pas, les entreprises seront obligées de licencier des travailleurs, ce que nous voulons éviter à tout prix», conclut-il.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.