Du français au luxembourgeois: le site du gouvernement se plie en quatre

Christelle Brucker Le site web gouvernement.lu se présente maintenant avec un nouveau design et en quatre versions linguistiques: français, allemand, anglais et luxembourgeois.

Cette nouvelle présentation répond aux demandes formulées par le public lors d'une enquête de satisfaction menée en 2017. "Dans les semaines et les mois à venir, le portail connaîtra une évolution constante aussi bien du point de vue de son contenu que des fonctionnalités techniques", nous annonce-t-on.

Le Premier ministre, Xavier Bettel s’est félicité de cette nouvelle version de gouvernement.lu, qui est "plus en phase avec l’ère du digital et apporte une nette amélioration tant sur le plan graphique qu’au niveau de la visibilité des actions du gouvernement". Le Premier ministre a avancé que "ce nouveau site est surtout d’un accès plus aisé et plus proche des citoyens".