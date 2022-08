Près de 1.700 meubles se trouvent dans les forêts de la capitale - et ils ont tous un point commun : ils sont fabriqués dans un petit atelier au milieu du Bambësch.

Forêts de la capitale

Du bois communal pour créer des meubles forestiers

Jeff WILTZIUS Près de 1.700 meubles se trouvent dans les forêts de la capitale - et ils ont tous un point commun : ils sont fabriqués dans un petit atelier au milieu du Bambësch.

Caché dans les profondes forêts du Bambësch, dans le quartier de Muhlenbach et non loin du restaurant traditionnel Juegdschlass, se trouve le Dewafhaff. Cette ancienne ferme appartient, avec un autre site entre Hesperange et Polfermillen, au service Forêts de la capitale. L'ancienne ferme n'abrite pas seulement les bureaux de l'administration centrale. Dans cette maison de campagne discrète, on fabrique également des meubles particuliers, mais nous y reviendrons plus tard.

Thierry Kozlik est l'un des chefs de service responsables du service Forêts au Bambësch. Photo: Anouk Antony

Près de 11.000 hectares de forêt appartiennent à la commune de Luxembourg, dont l'entretien est assuré par le service de la nature et des forêts de la capitale. Outre le Bambësch, qui occupe plus de la moitié de la surface forestière de la ville de Luxembourg, il existe encore des surfaces forestières plus importantes à Hamm et Kockelscheuer.

Mais les mois d'été secs ont eu raison de la forêt. C'est pourquoi le personnel responsable se rend régulièrement dans les forêts et examine les arbres pour détecter les dégâts, les cimes mortes ou les branches. «Nous employons 33 personnes», explique Thierry Kozlik, l'un des chefs de service responsables du service Forêts. «A cela s'ajoutent deux gardes forestiers ainsi que deux ouvriers forestiers, ces derniers étant engagés par l'Etat», poursuit Kozlik.

Ce qui ressemble à une petite ferme est en fait le siège du service Forêts de la capitale. Photo: Anouk Antony

Les arbres tombés ou déracinés qui obstruent les chemins ou les routes sont enlevés par les agents. «Certains arbres doivent être taillés, élagués ou abattus, ou simplement surveillés afin d'éviter tout danger pour les visiteurs», explique Kozlik. Chaque année, la forêt de la capitale s'accroît de 6.000 à 7.000 mètres cubes. «Nous en prélevons au maximum 60%», explique le chef de service. Toutefois, les arbres ne sont pas abattus pour des raisons commerciales. «La sélection se fait plutôt selon le principe du rajeunissement. Les arbres morts ou malades sont enlevés pour laisser la place aux arbres plus jeunes». Pour l'employé forestier, la forêt parfaite est un mélange de vieux et de jeunes arbres, le sol étant recouvert de plantes.

Quand l'arbre tombe

Une fois la décision prise d'abattre un arbre, celui-ci n'est pas laissé à l'abandon. «Les arbres doivent d'abord sécher», explique le chef d'atelier Laurent Claes. «Selon l'essence, cela peut prendre dix ans». Pour le chêne en particulier, il faut d'abord éliminer les tanins, des molécules végétales. Pour cela, les troncs sont empilés au bord du chemin. Les passants s'en plaignent souvent auprès des employés communaux : «Même si nous avons l'impression de laisser les arbres pourrir là, cela fait partie de la phase de séchage», souligne Claes.

Au bout de cinq ans, le chêne est scié, lié ensemble et laissé encore une fois pendant cinq ans. «Lors du sciage, on remarque à quel point le bois est encore humide», explique Claes. Ce n'est que lorsqu'il est sec que l'on décide de ce qu'il adviendra du bois. «Il y a des arbres, comme le hêtre, que nous ne pouvons malheureusement pas traiter». Selon Claes, d'autres types de bois se dégraderaient également trop rapidement s'ils étaient utilisés en tant que meubles dans la forêt.

Pour de telles essences, ou lorsque les troncs sont trop minces, ils sont transformés en bois de chauffage. Le bois de chauffage reste à la commune et est utilisé pour la production d'électricité et de chaleur. Seule une très petite partie est vendue par l'intermédiaire de l'administration nationale de la nature (ANF).

Des meubles chics pour la forêt

Mais la plupart des planches sont envoyées dans l'atelier de menuiserie interne. «Au total, nous avons entre 1.600 et 1.700 meubles fabriqués avec notre bois dans les forêts», explique Kozlik. Il s'agit notamment de bancs pour s'asseoir et pique-niquer, de pavillons et de panneaux de signalisation. Ces derniers sont munis de petites coordonnées et d'un numéro. «Cela nous permet de savoir exactement quels meubles doivent être remplacés parce qu'ils présentent des signes de vieillissement», ajoute-t-il.

Une plaque apposée sur le meuble permet de déterminer son emplacement exact. Photo: Anouk Antony

Pendant ce temps, dans le petit atelier du service Forêts, on s'active à construire. Il lui faut une semaine pour fabriquer deux bancs, explique le menuisier Tobias. Le contremaître travaille actuellement sur un banc de pique-nique pour enfants. Celui-ci n'est pas aussi haut que les bancs normaux et sera utilisé à l'école forestière du Bambësch, explique-t-il.

Sa longue expérience professionnelle l'aide à trouver les planches appropriées pour les constructions. Celles-ci sont ensuite sciées, rabotées et limées jusqu'à ce que les bois s'assemblent parfaitement. Tous les modèles sont similaires dans leur construction. Et selon Kozlik, ces meubles ont un succès inattendu : «On nous demande souvent si les bancs peuvent aussi être achetés en privé. Malheureusement, ce n'est pas possible».

Le service Forêt n'a fait qu'une seule exception. «Quelques-uns de nos bancs ou jardinières ne se trouvent pas dans la forêt, mais dans le centre de la capitale. Cependant, l'entretien de ces meubles n'est plus de notre ressort», explique Kozlik. «Avec cette action, nous voulions faire découvrir aux habitants de la ville urbaine un peu du beau bois de notre Bambësch».

Journée portes ouvertes Le samedi 12 novembre, le service Forêts ouvre ses portes au grand public. Les personnes intéressées pourront alors visiter les ateliers du Bambësch de 10h à 18 h. Des ateliers bois seront notamment organisés et les collaborateurs expliqueront des détails intéressants sur les travaux forestiers. Pour les amateurs d'animaux, il y aura des ânes et des moutons. Un conteur se chargera de divertir les visiteurs. L'administration de la capitale a l'intention de communiquer plus de détails dans les semaines à venir. L'entrée est gratuite.

