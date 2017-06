(ChB) - Même si beaucoup de boutiques ont commencé à démarquer, la vente à perte, et donc les meilleures bonnes affaires, n'est autorisée qu'en période officielle de soldes.

Ce dimanche, de nombreux commerces seront ouverts spécialement, et pour tous ceux qui prévoient de chasser dans la capitale, voici quelques astuces.

Bus gratuits

A l’occasion des ouvertures dominicales des magasins de la Ville-Haute et du quartier de la Gare les dimanches 25 juin et 2 juillet, la Ville de Luxembourg rappelle que toutes les lignes (1-31) du réseau des autobus de la capitale, tout comme certaines lignes RGTR seront gratuites sur le territoire et les communes limitrophes (détails).

Par ailleurs, le City Shopping Bus, navette gratuite reliant le parking Glacis à la rue Beaumont, emprunte un circuit étendu les samedis et les dimanches d'ouverture des magasins et dessert également les arrêts Forum Royal, Hällepull, Cathédrale et Kasinosgaass. Il part toutes les 7-8 minutes entre 13h30 et 18h30.

Parkings aussi

Le parking Schuman, disposant de 270 places, est gratuit les samedis et dimanches (excepté pendant la Schueberfouer). L’arrêt de bus « Fondation Pescatore » situé à proximité du parking et desservi à intervalles réguliers par les lignes de bus 1/16, 2, 4, 7, 8, 18, 19 et 20, permet aux visiteurs de se rendre aisément au centre-ville.

La ligne 1 partira dès 12h49 toutes les 10 minutes du parking Bouillon (ouvert également les week-ends) vers le quartier de la Gare et le centre-ville ; pour le retour, les départs se feront dès 13h05 et jusqu’à 18h35 depuis l’arrêt « Hamilius quai 2 » (bd Royal) en direction du P+R Bouillon.

Le parking Stade, gratuit les samedis et dimanches (excepté pendant la Schueberfouer), sera desservi par les lignes 22 et 28 environ toutes les 15 minutes à partir de 13h27 du Stade vers le centre-ville (arrêt « Hamilius quai 2 ») et la Gare. Les retours se feront entre 13h42 et 18h31 depuis la Gare, et entre 13h48 et 18h37 depuis le centre-ville (arrêt « Monterey quai 2 ») vers le parking Stade.