Du 10 au 18 février prochain, des travaux auront lieu sur les voies ferroviaires entre Bettembourg et Luxembourg, entraînant la fermeture totale de cette portion pour la semaine.

Qui dit fermeture de voies, dit forcément pagaille sur le rail, puisque Bettembourg est le centre névralgique par lequel passent tous les trains pour rejoindre la capitale luxembourgeoise.

Les lignes 60 (Luxembourg-Esch/Alzette-Pétange et Rodange) et 90 (Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg) seront les deux lignes impactées par ces travaux. Avec beaucoup, beaucoup de voyageurs à acheminer puisque, rien que pour la ligne 90, ce sont 18.000 frontaliers concernés.

Les CFL ont donc «mis le paquet», comme le souligne Didier Wallerich, en charge de la communication de la SNCF, qui travaille sur ce projet, en collaboration avec les CFL, depuis le mois d'octobre.

Ainsi, pas moins d'une centaine de bus seront mis à disposition des voyageurs en gare de Bettembourg pour les acheminer vers Luxembourg.

Le choix du calendrier joue ici fortement: les dates des travaux coïncident en effet avec les vacances de Carnaval, ce qui permet aux CFL de mobiliser les bus scolaires pour acheminer les voyageurs.

«C'est un énorme travail. Les moyens ont été mis, tant au niveau des bus, des trains, que du personnel, pour que tout se passe bien», explique encore Didier Wallerich.

Quatre alternatives pour les frontaliers

Un premier plan de circulation a été publié ce mercredi 24 janvier, pour «exposer aux voyageurs les différentes possibilités qui s'offrent à eux pour se déplacer», détaille le directeur de la communication SNCF.

La fiche "horaires" tant attendue par les usagers devait d'ailleurs également figurer dans ce visuel. Mais suite à un bug interne, les frontaliers vont devoir se montrer un peu plus patients.

«Tout sera publié ce jeudi ou vendredi. La fiche "horaires" est prête mais on ne peut rien publier encore. On espère le faire au plus vite.»

Cette fiche indiquera précisément les trains supprimés et permettra aux voyageurs de s'organiser au mieux. En attendant, quatre possibilités de transport s'offrent aux frontaliers.

Prendre son train habituel, terminus Bettembourg

La première, classique, consiste à prendre son train habituel avec terminus à Bettembourg. Car oui, ce sera possible.

«En ce qui concerne le sud de Thionville (Metz, Nancy, Uckange, Hagondange, Maizières-lès-Metz etc ndlr), nous aurons 80% des trains qui circuleront. Le trafic sera quasi normal. Nous supprimons 8 trains, au départ de Thionville, simplement pour pouvoir désengorger Bettembourg», explique Didier Wallerich.

Bettembourg n'est en effet pas une gare de terminus: les manœuvres vont donc s'avérer un peu difficiles. «Cette gare n'est pas prévue pour permettre aux trains d'effectuer des demi-tours. Ce sera compliqué, c'est clairement le gros point noir que nous craignons. Donc on supprime tout de même quelques trains, pour ne pas tout bloquer à Bettembourg».

Une fois arrivés à Bettembourg, les bus des CFL prendront le relais pour amener les voyageurs à Luxembourg.

Prendre les trains "spéciaux" via Longwy/Pétange, terminus Luxembourg

Autre possibilité mise en place par les CFL: prendre les trains dits "spéciaux" pour rejoindre directement la capitale. Deux trains par heure circuleront durant les heures de pointe matin et soir.

«Ce seront tous des unités doubles, qui desserviront les grandes gares comme Uckange, Hagondange, Metz. Le temps de parcours sera un peu plus long mais les voyageurs seront dans un train - ce qui est toujours mieux qu'un bus - et n'auront pas besoin d'effectuer de changements. Aucun passager ne sera pris à Longwy en revanche, le train ne fera que passer», explique Didier Wallerich.

Compter ici plus d'une heure de trajet pour faire Metz-Luxembourg, selon la SNCF.

Prendre un bus de Thionville vers Luxembourg

Dernière possibilité qui s'offre pour les voyageurs depuis Thionville: prendre un bus depuis la gare vers Luxembourg. C'est d'ailleurs la solution plébiscitée par la SNCF, pour encore une fois, essayer le plus possible de ne pas trop engorger Bettembourg.

35 bus par heure sont prévus en rotation sur la place de la Gare à Thionville. «Douze bus seront présents place de la Gare, et partiront dès qu'ils seront pleins. Vingt autres bus attendront sur la place de Thionville au cas où, en renfort». Ces bus feront Thionville/Luxembourg directement, sans arrêt.

Avec 70 bus en deux heures aux heures de pointe, c'est «la totalité des clients de Thionville qui pourront être acheminés en bus vers le Luxembourg», insiste le directeur de la communication.

Prendre un bus RGTR

Dernière alternative, les bus du réseau RGTR (lignes 194-195-196-197-200-202-207-300-301-323) seront mis à disposition des voyageurs, sans surcoût. «L'abonnement de trains permettra de prendre ces bus-là. Nous avons conclu un accord avec les CFL à ce sujet», souligne Didier Wallerich.

Du côté de la ligne 60, même chose: des bus de substitution seront mis en place entre Luxembourg, Berchem et Bettembourg mais également entre Luxembourg et Esch/Alzette.

Coup de pression des frontaliers

Ces différentes possibilités donnent donc le choix aux voyageurs de choisir leur mode de transport pour rejoindre leurs lieux de travail durant la semaine du 10 au 18 février. Même si la SNCF et les CFL sont conscients que tout ne sera pas rose.

«La situation va être perturbée c'est certain. Mais nous avons fait un énorme travail et je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. Nous ferons un bilan avec les CFL plus tard pour voir ce qui a marché ou non, et prévoir ainsi les prochains travaux qui auront lieu au mois de juillet», explique Didier Wallerich.

Reste à savoir si les frontaliers seront bel et bien satisfaits de toutes ces alternatives. Depuis quelques jours, certains attendent avec une grande impatience de savoir comment vont se dérouler concrètement ces jours de "galère", n'hésitant pas à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Un coup de pression qui a porté ses fruits: les CFL devaient initialement publier leur plan de transport le 5 février...

Retrouvez le PDF reprenant les infos pratiques sur ce lien.

