Piétons et cyclistes circulant chaque jour au Ban de Gasperich peuvent pousser un grand «ouf !» de soulagement. De nouvelles pistes et passerelle ont été mises en service, et seront inaugurées mardi. Dommage que ces voies, face au P&R Howald Sud, débouchent pour l'instant sur un rond-point.

Luxembourg 11 4 min.

Drôle de final pour la nouvelle piste à Cloche d'Or

Piétons et cyclistes circulant chaque jour au Ban de Gasperich peuvent pousser un grand «ouf !» de soulagement. De nouvelles pistes et passerelle ont été mises en service, et seront inaugurées mardi. Dommage que ces voies, face au P&R Howald Sud, débouchent pour l'instant sur un rond-point.

(MF avec Steve Remesch) – Voilà bien plus d'un an que la circulation chaotique au Ban de Gasperich, mettait à rude épreuve les déplacements piétonniers et cyclistes des salariés de la Cloche d'Or, quartier en pleine expansion de Luxembourg. D'autant plus fréquenté depuis l'ouverture du centre commercial en mai 2019. Le chaînon manquant: une bonne connexion entre le stationnement, principalement le Park & Ride Howald, et les transports publics. L'arrêt ferroviaire de Howald se situant à 1.200 mètres en ligne droite. Mais de l'autre côté de l'autoroute A3.

La circulation chaotique du Ban de Gasperich La population ne cesse de croître dans ce quartier de la capitale en pleine expansion. Mais face à ce phénomène, la sécurité des piétons notamment, est mise à rude épreuve. Une situation connue des Ponts et Chaussées, qui doivent y remédier.

Pour la plupart des employés, ce n'était pas un problème à distance, mais leur chemin passait par des sentiers non sécurisés, balisés par des glissières de sécurité le long d'un grand axe de circulation reliant Howald au Ban de Gasperich. Leurs vies étant surtout mises en danger à la tombée de la nuit.

Une solution provisoire avec des équipements de chantier avait été mise en place en réponse à la pression de l'opinion publique. Depuis le week-end passé, ces tracas qui ont donné bien du fil à retordre à la Ville et à l'Administration des Ponts et Chaussées appartiennent au passé. La voie dédiée de trois mètres de large pour les piétons et les cyclistes a été achevée et les protège désormais du trafic routier, dense à cette entrée dans la capitale.

Foto: Pierre Matgé

Les cyclistes en particulier seront ravis de découvrir que les Ponts et Chaussées ont veillé à pourvoir le nouveau pont en acier à l'esthétique industrielle classique, d'un revêtement souple et antidérapant. Du centre commercial, l'itinéraire mène les usagers en toute sécurité le long du CR 231 jusqu'au centre douanier et au P&R Howald. Piétons et cyclistes étant protégés par un mur californien. Seul petit hic, les deux doivent se partager une même piste.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Der neue Weg beginnt gleich vor dem Einkaufszentrum. Foto: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Der neue Weg beginnt gleich vor dem Einkaufszentrum. Foto: Guy Jallay Führt dann zwischen Zäunen hindurch zur Passerelle. Foto: Guy Jallay Diese ist mit einem weichen und rutschfestem Belag ausgelegt. Foto: Guy Jallay Dann geht es weiter, von einer kalifornischen Mauer geschützt in Richtung Centre Douanier. Foto: Guy Jallay Hier kann die Fahrbahn dann in Richtung Howald überquert werden. Foto: Guy Jallay





La mauvaise surprise est au bout du chemin. Le nouveau tronçon pour la mobilité douce débouche pile sur le rond-point du Cactus Howald ! En bout de course, les cyclistes ne disposent que de deux options. Ils peuvent soit rejoindre le rond-point à deux voies, très fréquenté par les voitures, les bus et les camions, puis prendre la sortie en direction de Hesperange.

Soit ils peuvent utiliser le nouveau passage piétons avant le rond-point qui mène vers un trottoir de près d'un mètre de large juste devant le supermarché. Si deux piétons traversent ici, ça passe. Toutefois, si l'un d'entre eux est à vélo ou pousse un landau, l'affaire se corse.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Am Ende des neuen Wegs bieten sich dem Radfahrer nur zwei Möglichkeiten: Er gliedert sich in den Straßenverkehr ein. Foto: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Am Ende des neuen Wegs bieten sich dem Radfahrer nur zwei Möglichkeiten: Er gliedert sich in den Straßenverkehr ein. Foto: Guy Jallay Oder er steigt ab, und überquert die vier Fahrspuren über den Zebrastreifen. Foto: Guy Jallay Dieser führt jedoch zu einem sehr engen Bürgersteig. Foto: Guy Jallay Aus entgegengesetzter Richtung erscheint der Zugang zum Rad- und Fußweg noch gefährlicher. Foto: Guy Jallay

L'alternative est d'utiliser le nouveau passage pour piétons devant le rond-point, qui mène à un trottoir de près d'un mètre de large devant le bâtiment du supermarché. Si deux piétons traversent ici, ils peuvent certainement se dépasser. Toutefois, si l'un d'entre eux transporte un vélo ou un landau, il devra quitter le chemin et s'engager sur la route, c'est-à-dire dans le rond-point très fréquenté.

Foto: Pierre Matgé

La solution paraissait pourtant évidente dès le départ. Au lieu de terminer la piste cyclable avant le rond-point, elle aurait pu continuer sur exactement 50 mètres jusqu'à l'autre côté du rond-point (pointillés sur la photo). De là, un large passage piétons bien visible mène au sentier pédestre et à la piste cyclable existants en direction de Hesperange.

Contactée par le Luxemburger Wort, l'Administration des Ponts et Chaussées va essayer de prolonger la nouvelle piste au rond-point. Reste à couper plusieurs arbres, voire à adapter le rond-point lui-même. La même administration étatique souligne que le lien entre la Cloche d'Or et Howald est né d'une nécessité et doit être considéré comme une solution temporaire. La piste cyclable n'en est officiellement pas encore une. Le dernier tronçon du boulevard Raiffeisen sera d'ailleurs reconstruit à moyen terme, tout comme les sorties d'autoroute et les voies d'accès, ainsi que le rond-point, qui doit être transformé en carrefour.

Nouveau tunnel vers Kockelscheuer

Ces dernières semaines, la situation a favorablement évolué à l'autre bout de la Cloche d'Or. Les piétons et les cyclistes peuvent désormais accéder au nouveau stade de football et de rugby depuis le terrain de golf du centre sportif par un chemin protégé et par un tunnel qui glisse sous la chaussée.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 An der Golfanlage entlang führt nun ein neuer Rad- und Fußweg von Kockelscheuer in Richtung Cloche d'Or. Foto: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. An der Golfanlage entlang führt nun ein neuer Rad- und Fußweg von Kockelscheuer in Richtung Cloche d'Or. Foto: Guy Jallay Kernstück ist dieser Tunnel, der es erlaubt, die viel befahrene Kreuzung zu umgehen. Foto: Guy Jallay





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.