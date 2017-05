(JV) - Pour la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le Centre d'Information GAy et LEsbien (CIGALE) a fait de la sensibilisation dans les rues de Luxembourg.



Installé rue des Capucins, le stand du CIGALE n'a pas fait que distribuer des flyers. Il a également proposé la signature d'une pétition, qui défend la cause des homosexuels en Tchétchénie et incite le gouvernement luxembourgeois à "soutenir les réfugiés qui fuient leur pays à cause de leur identité de genre".



Le mot d'ordre de l'action de ce mercredi est d'actualité. Pour Roby Antony, chargé de direction au CIGALE, il s'agit de "mettre le doigt sur la plaie par rapport à ce qui se passe dans le monde".



Les personnes homosexuelles sont encore persécutées dans de nombreux pays, notamment en Tchétchénie. Roby Antony déplore leur situation: "là-bas ils sont enlevés, torturés, emprisonnés dans des endroits comparables à des camps de concentration".

"Faire passer un message d'espoir"



Au Luxembourg, comme dans beaucoup de pays occidentaux, les discriminations ne sont pas encore un lointain souvenir. "C'est sûr qu'ici on est plus privilégiés que dans d'autres pays. Dès qu'il y a un confort de vie et pas de craintes quant à l'avenir, les gens ont moins tendance à regarder ce que fait le voisin", rappelle Roby Antony.



"Mais ce n'est pas parfait, il y aura toujours des personnes homophobes. Il suffit de voir à quel point il est difficile pour beaucoup de gens de faire leur coming-out".



Les 14 et 15 octobre prochains, le CIGAL sera à l'honneur sur les planches de l'abbaye de Neumünster. Une lecture scénique compilera des témoignages de Luxembourgeois ayant annoncé leur homosexualité à leurs proches, pour montrer que passer le pas, ce "n'est pas forcément la misère ou la catastrophe. Ce n'est pas si dramatique. Ça fait partie de la vie".



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.