Retour avec un infectiologue sur une gestion de crise critiquable en matière de vaccination et d'obligation vaccinale.

Trois ans de pandémie

Dr. Gérard Schockmel : «Des erreurs politiques fatales ont été commises»

Le Dr Gérard Schockmel, infectiologue, qualifie la gestion de la vaccination obligatoire de «chapitre sombre de la démocratie luxembourgeoise» : «Des pays comme l'Italie et la France ont introduit une vaccination obligatoire sectorielle en 2021, le Luxembourg s'y est refusé. La discussion n'a commencé qu'en 2022, la troisième année de la pandémie, lorsque la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a dû céder à la pression des médecins, des représentants des hôpitaux et des maisons de retraite et de soins, de la population civile, du CSV et de l'intervention du Premier ministre».

A ce moment-là, les variantes dangereuses du virus et l'absence d'obligation de vaccination dans les secteurs concernés auraient déjà payé leur tribut. «Il faut partir du principe que l'attitude de blocage est responsable d'un certain nombre de décès». Le Dr Schockmel a fait partie de l'équipe d'experts qui a rédigé en 2022, à la demande du gouvernement, deux avis sur l'obligation de vaccination.

«Comme les vaccins covid sont de nouveaux vaccins produits par génie génétique, qui plus est développés en un temps record, la population aurait dû être informée et éduquée en continu sur le développement des vaccins au cours de l'année 2020, afin d'enlever aux gens la peur des nouveaux vaccins et d'instaurer la confiance dans les procédures de développement. Le vaccin Moderna, par exemple, est entré dans sa première phase de développement clinique dès mars 2020», estime le Dr Schockmel.

«Mais l'année est passée et il n'y a eu aucune communication de la part du ministère de la Santé. Cela s'est avéré être une grave erreur, car on a laissé la tribune aux réseaux sociaux, où des communautés se sont très vite formées, dans lesquelles des théories du complot ont été diffusées. Les citoyens ont été poussés dans les bras de la désinformation et le discours anxiogène sur les nouveaux vaccins, systématiquement diffusé par certains groupes, a atteint une grande partie de la population.»

Ce n'est qu'en novembre 2020, alors que la livraison des vaccins avait déjà été annoncée, que les politiques ont commencé à réfléchir à une campagne de vaccination. «À ce moment-là, de nombreux citoyens s'étaient déjà fait leur opinion sur les vaccins et avaient perdu leur confiance dans la politique», explique le Dr Schockmel.

Une danse politique dans le vide

Une danse politique a ensuite commencé: personne dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les maisons de soins n'est obligé de se faire vacciner ou de fournir des informations sur le statut vaccinal et, en cas de test régulier, on peut de toute façon renoncer à la vaccination.

«Une attente s'est installée selon laquelle la vaccination n'était pas nécessaire et les patients et les personnes vulnérables ont été privés de la protection nécessaire. Puis, lorsque les décès se sont multipliés et que le gouvernement, avec la réglementation 2G, a exclu les personnes non vaccinées de la participation aux manifestations publiques, les sceptiques et les opposants à la vaccination se sont sentis trahis par le gouvernement et sont devenus des activistes qui ont organisé des émeutes et des manifestations - auxquelles les politiques ont assisté sans réagir».

Tout cela aurait été une conséquence directe du vide d'information de l'année 2020 et du positionnement politique incohérent en 2021 - des erreurs politiques fatales de la part de la ministre de la Santé Paulette Lenert.

Une politique de santé publique rationnelle aurait consisté à introduire une obligation vaccinale sectorielle après six à dix semaines de vaccination volontaire, si la couverture vaccinale avait été insuffisante par rapport à l'évolution de la pandémie.

«Le delta était une variante mortelle, surtout pour la population âgée - on pouvait le constater par le nombre élevé de décès dans les maisons de retraite et de soins».Une vaccination obligatoire aurait été utile dans ce cas, car il n'y avait aucun doute sur le fait que la vaccination protégeait à la fois de la contagion et de la transmission dans cette variante. «Un cas clair de mauvaise gestion des risques», conclut l'infectiologue.

