L'inquiétante reprise des infections covid-19 de ces derniers jours sera au cœur du discours du Premier ministre à la Chambre, ce mercredi à 14h. Le diagnostic est clair: il faut revoir les textes qui régissent le quotidien pour éviter la deuxième vague qui pointe.

Dr Bettel doit remettre sa blouse d'urgentiste

«Au feu, au feu... » Ou plutôt, «Au virus au virus!» Les chiffres quotidiens de la progression du virus au Grand-Duché ces derniers jours sont venus rappeler à tous que l'insouciance des uns face aux mesures sanitaires pouvait mettre à mal l'effort collectif pour contenir l'épidémie de coronavirus. Près de 500 nouvelles infections en deux semaines seulement, c'est trop. 61 cas positifs pour les dernières 24 heures, du jamais-vu depuis avril... Aussi, voilà le gouvernement obligé de hausser le ton. Et cela même si ce n'était pas l'intention initiale dans le plan de déconfinement. D'où l'intervention de Xavier Bettel (DP), ce 8 juillet devant les parlementaires.

Des lois covid plus strictes seront-elles le bon traitement? En tout cas, c'est l'ordonnance qu'entend adresser le Premier ministre au pays. Trop de laxisme dans les rassemblements privés, trop de laisser-aller dans les transports en commun, pas assez de respect des règles de distanciation dans les bars ou des horaires de fermeture: il faut en finir. Et si les recommandations n'ont pas suffi, alors passons aux obligations.

Mais, le Grand-Duché n'est plus en état de crise et le gouvernement ne peut plus prendre d'autorité les décisions. La réactivité face à l'urgence va donc devoir se plier au rythme du travail législatif. Parlementaires et Conseil d'Etat ont leur mot à dire cette fois. Bref, de quoi attendre les nouvelles mesures pour le 24 juillet, au mieux. Trop tard? L'avenir le dira.

Ces trois mois qui auront changé la vie du Luxembourg Depuis le 24 mars et jusqu'à ce mercredi, le Luxembourg se trouve dans une parenthèse autorisée par l'article 32.4 de la Constitution. Celle où le gouvernement possède les pleins pouvoirs pour affronter la pandémie de covid-19. Retour sur ces trois derniers mois, marqués par quelque 160 règlements grand-ducaux.

Mais Xavier Bettel sait que l'exercice qui l'attend mercredi après-midi et dans les jours à venir n'a rien de simple. Où placer le curseur pour ne pas être taxé de liberticide? Comment restreindre les activités sans menacer tel ou tel pan de l'économie, à commencer par l'Horeca dont la reprise d'activité reste timide? Quels arguments faire entendre à son opposition qui, en leur temps, n'avait pas voté en faveur des précédentes loi covid? De l'importance de cette nouvelle intervention à la Chambre depuis le début de la crise.

Le Premier ministre doit également trouver les mots (et les actions) pour rassurer le pays. Car les inquiétudes sont nombreuses. Dans la population active, qui encore largement protégée par le chômage partiel, voit pourtant les chiffres du chômage s'établir à des niveaux élevés (plus de 20.200 demandeurs d'emploi en mai).

SOS bénévoles S'il faut faire face à une deuxième vague de contaminations au covid, les autorités sanitaires luxembourgeoises veulent savoir sur qui elles peuvent compter. Il ne serait pas simple, en effet, de mobiliser à l'improviste en cas d'urgence. Aussi, depuis quelques jours, un message est adressé à celles et ceux qui, bénévolement, avaient déjà agi notamment dans les centres de soins avancés. Une seule question : quelle est leur «éventuelle disponibilité pour participer à une réserve sanitaire»?

Au sein des syndicats qui, même à l'issue d'une tripartite historique - la première en dix ans - reprochaient au gouvernement de ne pas répondre totalement aux attentes sociales. Aux familles et aux enseignants qui constatent que la reprise des cours en version «classique» apporte son lot de contaminations dans les classes et donc de craintes...

Enfin, Xavier Bettel est aussi attendu sur ce qu'il pourra annoncer aux chefs d'entreprise. Certes, le déconfinement professionnel pas à pas n'a pas entraîné de surinfection des personnels. Oui, la consommation a quelque peu repris ces dernières semaines. Mais la situation économique reste préoccupante pour nombre de sociétés. Des entreprises qui, malgré les vastes plans d'aide et de redémarrage adoptés, restent fragiles à l'heure de la relance. Alors Dr Bettel, que faire maintenant?

