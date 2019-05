En obtenant 21,4% des voix et en gagnant un siège au détriment du CSV, les libéraux sortent renforcés du scrutin de dimanche. Les écologistes, pour leur part, arrivent en troisième position avec 18,91% des suffrages.

DP et Déi Gréng, grands gagnants des européennes

Nouvel équilibre des forces politiques au Luxembourg.Si le DP et le CSV font pratiquement jeu égal lors de ces élections européennes - 21,44% pour les libéraux contre 21,10% pour les chrétiens-sociaux -, les résultats des deux partis sont radicalement différents. Alors que les premiers enregistrent une progression (+6,67 points) leur permettant de décrocher un deuxième mandat européen, les second voient leur résultat fortement reculer (-16,55). Et perdre pour la première fois leur hégémonie nationale à Strasbourg, le CSV ne représentant désormais plus la moitié du contingent luxembourgeois au Parlement européen.

Une réalité qui n'a pas échappé à Xavier Bettel, qui en profite pour souligner «le résultat historique» du DP, lié selon lui à l'engagement proeuropéen du parti libéral. Un message à destination nationales, mais aussi internationale au vu des résultats globaux où les populistes parviennent à faire une percée.

Europe wins! Voter turnout very high and pro-European parties are strongest. @dp_lu with historical result and strongest party in Luxembourg pic.twitter.com/GrUMhOsytQ — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 26 mai 2019

Concrètement, Charles Goerens ne sera plus le seul élu DP puisqu'il sera accompagné pour la législature 2019-2024 par Monica Semendo, ancienne présentatrice de RTL lancée en politique à l'occasion des dernières législatives. Côté CSV, ce sont Christophe Hansen et Isabel Wiseler Santos-Lima qui siègeront. Dans un message posté sur Twitter, le CSV indique «être content du résultat» obtenu dimanche soir et affirme que «le renouveau du parti suit en cours».



Avec 21,44%, le DP ressort renforcé de ces élections européennes.

À noter le résultat de Déi Gréng, qui passe de 15,01% à 18,91%. Tilly Metz, en poste depuis 2017 et le retour de Claude Turmes au Luxembourg, conservera son poste. Le parti semble bénéficier de la vague verte qui touche plusieurs pays européens, dont l'Allemagne.

Avec 18,91% des suffrages, Déi Gréng est le deuxième grand gagnant de ce scrutin. Les écologistes se classent comme troisième force politique du pays, juste derrière le CSV.

Le LSAP, de son côté, enregistre un léger mieux (+,044) en termes de voix et conserve son siège au Parlement européen. Les socialistes devraient être représentés pas Nicolas Schmit. A moins que ce dernier ne soit proposé par le gouverrnement au poste de commissaire européen. Il serait alors remplacé par Marc Angel.

Avec 10,04% - contre 7,53% en 2014 -, l'ADR rate son pari de sièger à Strasbourg. Gast Gibéryen devra attendre un peu avant de céder sa place de député à Fred Keup. Contrairement aux législatives, Piraten n'aura pas créé la surprise dimanche, en obtenant 7,70% des suffrages, en nette progression toutefois par rapport à 2014 (4,23%). Un score nettement supérieur à celui de déi Lénk (4,83%), en recul par rapport au dernier scrutin européen. Pour sa première participation au Luxembourg, Volt récolte 2,11% des suffrages. Idem pour déi Konservativ qui totalise 0,53%.

Pour mémoire, 285.435 électeurs étaient inscrits pour ces élections européennes, dont 22.575 non Luxembourgeois. Sur les 60 candidats en lice, 28 étaient des femmes, en vertu de la loi sur la parité sur les listes électorales. Au final, malgré le léger déséquilibre, la parité sera parfaitement respectée au Parlement européen.