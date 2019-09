Pour renforcer leur rôle de partenaires incontournables de l'école, les parents des écoliers et lycéens seront représentés par un groupe de 12 représentants nationaux dès février. Ils seront désignés parmi les représentants locaux élus au courant de cet automne.

Douze porte-parole pour tous les parents d'élèves

Maurice FICK Pour renforcer leur rôle de partenaires incontournables de l'école, les parents des écoliers et lycéens seront représentés par un groupe de 12 représentants nationaux dès février. Ils seront désignés parmi les représentants locaux élus au courant de cet automne.

Mieux inclure à l'avenir la voix parentale dans l'évolution de l'enseignement national pour le bien-être de leurs enfants à l'école, au lycée et dans les structures qui prennent en compte ceux qui ont un peu plus de difficultés. C'est l'un des grands objectifs du ministre de l'Education nationale et l'une des grandes nouveautés annoncées pour la rentrée 2019-2020.

«Nous savons combien est importante l'influence des parents pour tout ce qui se passe à l'école et ce jusqu'aux résultats scolaires. L'école a besoin de parents engagés et motivés qui peuvent être ses partenaires. L'école et l'enfant ont à y gagner», lance Claude Meisch comme s'il venait de lancer une nouvelle campagne électorale.

Et c'était bien le cas ce lundi matin au Forum Geesseknäppchen à Luxembourg où le ministre de l'Education nationale (DP), entouré de parents témoins, n'a pas entamé une nouvelle campagne politique mais d'incitation à une participation massive à la future représentation nationale des parents d'élèves.

Ce comité de douze membres sera constitué de quatre représentants de l'enseignement fondamental, de six de l'enseignement secondaire, vu sa diversité, et de deux pour les centres de compétences en psychopédagogie spécialisée qui viennent d'être créés en 2018. Ils seront bénévoles mais bénéficieront de huit jours de «congés de représentation» par an.

Des représentants «légitimes»

Ce groupe restreint d'interlocuteurs sera dorénavant le conseil et le porte-parole de tous les parents d'élèves du pays, qu'ils soient inscrits dans l'enseignement public ou privé. Une première au Luxembourg. Elue pour trois ans, cette représentation nationale sera un organe consultatif auprès du ministre et proposera deux membres qui siégeront à la Commission scolaire nationale.

Soucieux de créer «des écoles avec plus de démocratie», Claude Meisch insiste sur le fait que «ces représentants nationaux» seront «des personnes qui pourront parler pour tous les parents d'élèves du pays parce qu'ils auront une légitimité».

Une élection en deux étapes

Si le ministre a fait campagne ce lundi c'est justement pour les légitimer en mobilisant le plus largement possible tous les parents d'élèves au niveau local. La nouvelle représentation nationale des parents d'élèves sera constituée en février 2020. Mais l'étape essentielle pour sa désignation se jouera dans les urnes des différents établissements dans les jours à venir. Puisque ce sont les représentants sectoriels qui auront pour tâche de désigner en février 2020 les futurs représentants nationaux.

En ce mois d'octobre, les présidents des comités d'école convoqueront les référents familiaux pour élire les parents d'élèves au sein de la représentation locale de chaque école de l'enseignement fondamental. Près de 800 représentants locaux seront ainsi élus pour trois ans. Début 2020, chacune des quinze régions élira deux représentants sectoriels. Chaque école primaire privée élira également un représentant sectoriel.

Entre octobre et fin novembre, comme tous les automnes, seront élus les nouveaux membres du comité des parents d'élèves dans les 45 lycées que compte le pays. Dans chaque lycée, deux d'entre eux seront élus représentants sectoriels. Un sera élu par établissement privé dans le secondaire.

Pour la première fois et ce avant janvier 2020, seront élus les membres du comité au sein de chacun des huit centres de compétences pour enfants à besoins spécifiques. Chaque établissement élira deux représentants sectoriels. Avec toutefois une petite nuance: les parents des élèves à besoin spécifique pourront soit briguer un mandat au niveau du centre de compétences, soit au niveau de l'établissement de l'école fondamentale ou du lycée dans lequel leur enfant reste inscrit.

