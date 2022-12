Inauguré en 2016, l'ascenseur panoramique du Pfaffenthal fait l'objet de maintenances mensuelles. Les dates pour l'années 2023 ont été dévoilées.

Les dates dévoilées

Douze jours de maintenance pour l'ascenceur panoramique

Inauguré en 2016, l'ascenseur panoramique du Pfaffenthal fait l'objet de maintenances mensuelles. Les dates pour l'années 2023 ont été dévoilées.

(BaL) - Certains l'empruntent quotidiennement, d'autres plus rarement. L'ascenseur panoramique du Pfaffenthal fait évidemment partie du paysage de la capitale luxembourgeoise. Et l'infrastructure n'est pas sans nécessiter un certain entretien, visant à garantir son bon fonctionnement.

Montez dans l'ascenseur panoramique avant son inauguration Il aura fallu six ans d'attente mais cette fois, il est fin prêt: nous avons expérimenté l'ascenseur qui offre une vue imprenable sur la capitale et monte du Pfaffenthal au parc Pescatore en moins de trente secondes.

Inauguré il y a 7 ans, l'ascenseur reliant Pfaffenthal à la Ville-Haute est ouvert tous les jours, de 5h45 à 1h. Tous les jours, sauf une fois par mois, lors de la journée de maintenance de l'infrastructure. En 2023, douze journées de maintenance ont ainsi été programmées, et la Ville de Luxembourg vient d'en dévoiler les dates exactes.

Il sera donc impossible d'emprunter l'ascenseur les 2 janvier, 6 février, mars, 3 avril, 8 mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 18 septembre, 2 octobre; 6 novembre et 4 décembre. L'ascenseur sera à nouveau accessible le lendemain de chaque journée de maintenance, dès 5h45.

À noter qu'à l'instar de l'ascenseur du Grund, l'ascenseur panoramique du Pfaffenthal sera exceptionnellement ouvert toute la nuit du 31 décembre, à l'occasion des festivités de la Saint-Sylvestre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.