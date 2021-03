Malgré la nouvelle obligation de disposer d'une protection buccale en classe (hormis en cycle 1 et en centre de compétence), certains jeunes et leurs familles ont fait savoir leur opposition à suivre les cours masqués.

Douze écoliers refusent de porter le masque

Patrick JACQUEMOT Malgré la nouvelle obligation de disposer d'une protection buccale en classe (hormis en cycle 1 et en centre de compétence), certains jeunes et leurs familles ont fait savoir leur opposition à suivre les cours masqués.

«Marginal». C'est par ce terme que le ministre de l'Education nationale qualifie les cas de refus du port du masque apparus ici et là au Luxembourg. Seulement douze cas ont ainsi été signalés aux services de Claude Meisch (DP). Ce qui effectivement est loin d'être un phénomène de fond au milieu des 52.000 enfants scolarisés dans le fondamental public. Et le ministre de préciser qu'aucun cas similaire ne lui a été rapporté pour l'enseignement secondaire.

Depuis la reprise des cours le 22 février, la reprise virale et la multiplication des cas covid initiés par de nouveaux variants avaient poussé le gouvernement à instaurer le port du masque chez les scolaires dès le cycle 2. La mesure étant récente, le ministre compte sur l'information pour convaincre enfants et parents du bien-fondé de cette mesure.

Déjà, dans les classes, les professeurs ont été chargés d'informer leurs élèves «de manière professionnelle et objective» sur l'utilité du masque pour éviter la propagation du virus. Un virus qui pourrait venir bouleverser l'ambition de maintenir désormais l'enseignement en présentiel le plus longtemps possible. Le ministère de l'Education met ainsi à disposition des enseignants des fiches «régulièrement mises à jour» au sujet du respect des gestes barrières.

Au député d'opposition Paul Schaaf (CSV) qui l'interpellait sur le sujet, le ministre Meisch a assuré, mercredi, que le gouvernement examinait «l'opportunité d'ancrer les recommandations sanitaires pour l'école» dans la prochaine loi Covid. Un texte qui devra être révisé avant le 14 mars prochain, échéance des dernières mesures votées.

