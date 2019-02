Un puissant anticyclone est actuellement posé sur le sud-est de l'Europe: temps sec et ensoleillement au programme ce week-end, avant le retour de la pluie attendu mardi.

Douceur et grand soleil jusqu'à lundi

(ChB) - Ces derniers jours, les Luxembourgeois profitent du soleil et des températures douces pour la saison: un anticyclone couvre le pays et agit comme une cloche.

Effet positif: le ciel est bleu azur, et on peut laisser sa doudoune au placard, avec des maximales dépassant localement les 13°C ce samedi. Effet négatif: les particules polluantes de l'air stagnent et peuvent provoquer des complications de santé chez les personnes sensibles.

Ce samedi, Meteolux annonce du beau temps, largement ensoleillé, quelques nuages élevés à partir de la fin de l'après-midi, mais aussi des nappes de brouillard (givrant) qui risquent de se former à nouveau dans certaines vallées le long des cours d'eau pendant la nuit.

Dimanche, après dissipation des nappes de brouillard localisées, le temps sera de nouveau largement ensoleillé avec la présence de quelques nuages élevés. Les températures seront un peu plus fraîches que ce samedi avec des maximales à 12°C.



Lundi, le temps sera encore clément et doux avant l'arrivée d'une perturbation qui donnera de la pluie mardi.