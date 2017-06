(MF) – Deux accidents spectaculaires se sont déroulés très tôt ce samedi à une demi-heure d'intervalle sur l'A4 non loin du rond-point Raemerich à Esch-sur-Alzette. S'endormant au volant, un conducteur a violemment percuté une voiture. Plus tard, un autre véhicule est venu percuter la camionnette de service des Ponts et Chaussées. L'employé est gravement blessé.

Il est 4 heures quand le premier conducteur s'assoupit sur l'A4 en direction d'Esch. Près du rond-point Raemerich, il percute une autre voiture. Personne n'est alors blessé mais les débris jonchent le macadam sur plusieurs centaines de mètres. La rambarde de sécurité est bien déformée.

Un employé des Ponts et Chaussées est dépêché sur les lieux. Il est 4h35 quand un autre automobiliste imprudent vient le percuter violemment par l'arrière. La camionnette de service fait plusieurs tours sur elle-même sur l'autoroute et vient s'encastrer à son tour dans l'ambulance arrivée sur place après le premier accident.

Des secouristes et policiers sont parvenus de justesse à éviter la voiture de l'auteur de l'accident qui se dirigeait droit sur eux suite au choc. Mais un pompier bénévole s'est légèrement blessé. L'homme au volant avait consommé trop d'alcool et roulait visiblement trop vite.



L'employé des Ponts et Chaussées s'est retrouvé prisonnier de la carcasse de la camionnette et a dû être désincarcéré et transporté aux urgences, victime de graves blessures, rapporte la police grand-ducale.



