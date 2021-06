L'ancien ministre de l'Economie a choisi de ne pas se rendre devant les députés pour s'expliquer sur la vente d'un terrain à l'industriel Fage. Une opération qu'il avait menée seul.

Dossier Fage

Etienne Schneider ne viendra pas témoigner

Etienne Schneider (LSAP) a sans doute peu apprécié son dernier rendez-vous à la Chambre. Devant les députés, l'ex-ministre de l'Economie avait dû se justifier sur la flambée des coûts du projet de satellite luxembourgeois LUXEOSys. En juin 2020, celui qui avait quitté le gouvernement quatre mois auparavant, avait été malmené par les parlementaires devant le flou entourant ses explications sur une facture passée de 170 à 209 millions d'euros. Un an plus tard, cette même commission du contrôle de l'exécution budgétaire l'a invité à témoigner à nouveau. Mais cette fois dans le cadre du dossier Fage.

Le dossier Fage rattrape Etienne Schneider L'ex-titulaire du portefeuille de l'Economie et deux hauts fonctionnaires sont invités à donner leurs explications à la Chambre sur le montage passé entre l'Etat et l'entrepreneur Fage qui souhaitait s'implanter au sud du pays.

En effet, les députés cherchent maintenant à savoir dans quelles conditions le ministre a-t-il cédé 15 hectares sur la zone d'activité Wolser où l'industriel prévoyait de s'installer. L'implantation n'a certes pas eu lieu, mais la vente du terrain pose souci.

En effet, «les différentes étapes de la procédure pour un tel acte ne semblent pas avoir été suivies», témoigne Diane Adehm (CSV). D'où le courrier envoyé par la présidente de la commission et ses membres pour qu'Etienne Schneider vienne s'expliquer. Ce ne sera pas le cas...

Trous de mémoire

En effet, celui qui maintenant siège dans différents conseils d'administration, n'a pas souhaité donner suite à l'invitation. Comme c'est son droit «car il ne s'agit pas d'une convocation». Les parlementaires devront donc, en l'état, se contenter des témoignages de son successeur Franz Fayot (LSAP), du ministre des Finances Pierre Gramegna (DP) et des récits de différents fonctionnaires qui, eux, sont venus donner quelques éclaircissements sur cette vente d'un montant de 30 millions d'euros.

Diane Adehm regrette le choix d'Etienne Schneider. «Il ne joue pas le jeu de la transparence et de la responsabilité politique en faisant cela», déplore ainsi la députée d'opposition. Et les arguments avancés par l'ancien ministre de ne plus se souvenir des détails de la transaction ou de ne plus avoir accès au dossier ne convainquent guère.

Fayot fait amende honorable dans le dossier Fage Mises sur la place publique dans un rapport spécial de la Cour des comptes, les pratiques du ministère de l'Economie sont amenées à changer avec «une meilleure harmonisation» et «un approfondissement des analyses», assure mercredi le ministère de l'Economie. Et donc tourner la page de l'ère Schneider.

A l'époque des négociations, il semble que l'ex-ministre de l'Economie ait quelque peu court-circuité le processus administratif s'imposant dans ce type de vente. Agissant en solo, là où un processus administratif aurait dû être suivi. Certaines étapes ou passages par des commissions auraient ainsi été gaillardement sautés.

Du changement

«Signe qu'il y a bien des choses à changer dans ce type d'opération, les ministères de l'Economie et des Finances travaillent actuellement à la rédaction d'un projet de loi stipulant que toute vente de terrain sur une zone d'activité économique au Luxembourg devra être impérativement validée en conseil de gouvernement.» De quoi éviter les décisions unilatérales. Une commission spéciale (décidée par une loi de 1993), en silence depuis des années, a même été réactivée depuis peu pour le suivi de ce genre d'opération. Incluant des représentants des ministères de l'Economie, des Finances, de l'Aménagement du territoire, de l'Intérieur notamment.

Une prochaine réunion de la commission du contrôle de l'exécution budgétaire déterminera les suites à donner à ce dossier.

Retour au propriétaire Lors d'une précédente audition, Franz Fayot a assuré aux députés que le terrain cédé avait depuis été racheté par l'Etat. Au même prix et sans coût supplémentaire «a priori», ajoute Diane Adhem.





