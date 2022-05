Surprenant revirement de situation dans l'affaire dite de l'«abri de jardin». Les décisions précédentes ont été remises en question.

Le CSV se sent trompé

Dossier Dieschbourg: la Chambre finalement pas responsable

(m. m. avec Simone MOLITOR) - En principe, la conférence des présidents de la Chambre devait se pencher ce mercredi sur la question de savoir si l'ex-ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) devait avoir accès au dossier d'enquête sur l'affaire dite de l'«abri de jardin». Dossier que les députés pouvaient consulter depuis la semaine dernière.

L'affaire qui met la Chambre devant ses responsabilités La démission de Carole Dieschbourg soulève des questions de procédure. Il existe toutefois un précédent avec l'affaire Wickrange-Livange, qui concerne l'ancien ministre de l'Economie Jeannot Krecké.

A l'unanimité, la conférence des présidents et le bureau de la Chambre avaient retenu le 25 avril que la Chambre serait compétente pour le dossier Dieschbourg. L'ex-ministre devrait, le cas échéant, répondre aux questions de la police judiciaire. La procureure générale partageait également cet avis.

Revirement de situation

Or, un revirement de situation surprenant a eu lieu, comme l'a décrit le coprésident du groupe CSV Gilles Roth au Luxemburger Wort: «A la demande des Verts, il a été décidé d'entendre le constitutionnaliste et professeur de l'Université du Luxembourg, Luc Heuschling. Celui-ci avait déclaré au Tageblatt que la Chambre pouvait décider de ne pas être compétente pour une ancienne ministre».

C'est précisément ce point que la conférence des présidents a voté ce mercredi, la majorité se prononçant en faveur de l'audition de Luc Heuschling au Parlement.

Par conséquent, la compétence de la Chambre dans le dossier Dieschbourg est à nouveau remise en question.

Violation du secret de l'instruction

Selon Gilles Roth, cela implique «une violation flagrante du secret de l'instruction». Après tout, la plupart des représentants du peuple auraient déjà consulté le dossier. «Comme lors de la procession dansante d'Echternach, nous faisons à nouveau trois pas en arrière, avec pour résultat qu'il y a une erreur de procédure manifeste et que l'affaire est ainsi bloquée.»

Le CSV est surpris et ne comprend pas cette volte-face. Si cet avis avait été retenu dès le départ, il n'aurait même pas fallu présenter le dossier aux parlementaires. «Si la Chambre n'est pas compétente pour les affaires concernant les ex-ministres, c'est que beaucoup de choses ont été mal faites par le passé», a souligné Gilles Roth, excédé, en faisant par exemple référence au cas de Jeannot Krecké.

Comme lors de la procession dansante d'Echternach, nous faisons à nouveau trois pas en arrière, avec pour résultat qu'il y a une erreur de procédure manifeste et que l'affaire est ainsi bloquée. Gilles Roth, coprésident du CSV

«Nous avons l'impression qu'on se moque de nous, on ne peut pas présenter à des députés un dossier d'enquête sur la base d'une expertise juridique et vouloir ensuite subitement ne plus être compétent. Ici, une majorité remet en question une décision qu'elle a soutenue il y a dix jours». En clair, cela signifie « un retour à la case départ».

