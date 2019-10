«Donner un nouveau souffle à l'Europe»

Visite d'État au Luxembourg de LL.MM. le roi et la reine des Belges au Luxembourg - 6/4015 h 05Salondes Rois au 1erétage LL.MM. le roi et la reine des Belgesrecevront en audience Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État.15 h 40Salon des Roisau 1erétage LL.MM. le roi et la reine des Belgesrecevront en audience Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennesSéance photo avantl’audience.Presse image au début de l’audience (hall)Séance photo avantl'audience.Presse imageau début de l’audience (hall)F. Etgen X. Bettel J. Asselborn16 h 15–16 h 40CornichePromenade sur le chemin de la Corniche de LL.MM. le roi et la reine des Belges, accompagné deS.A.R. le Grand-DucExplications données par Marc Angel, président du Luxembourg City Tourist Office.16 h 00CornicheEn présence dela presse image.Points photo fixes:–Rue Sigefroi–Plaque de l’UnescoM. Angel 16 h 45Déplacement à pied de LL.MM. le roi et la reine des Belges, accompagné deS.A.R.le Grand-Duc du palais grand-ducalvers l’Hôtel de Ville - Foto: Pierre Matgé/Luxemburger Wort

Pierre Matgé