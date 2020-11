Si les affaires de l'entreprise luxo-hongroise marchent bien, le groupe qui propose des contenus pour adultes en ligne, voit ses pertes grimper en 2019, en raison de ses déboires avec la justice.

Docler Holding plombé par le fisc

Si les affaires de l'entreprise luxo-hongroise marchent bien, le groupe qui propose des contenus pour adultes en ligne, voit ses pertes grimper en 2019, en raison de ses déboires avec la justice.

(ASdN) - Docler Holding affiche de bien mauvais résultats. Les pertes de l'entreprise luxo-hongroise - qui tire 80% de son chiffre d'affaires de la plateforme pour adultes LiveJasmin - s'élèvent ainsi à 65 millions d'euros, alors que le profit atteignait 23 millions d'euros l'année précédente.

A en croire le Lëtzebuerger Land dans un article publié ce vendredi, cette effondrement serait lié à «une brouille avec le fisc hongrois» qui a mené l'entreprise de tribunal en tribunal. En 2014 et 2015, l'affaire est même portée devant la Cour européenne, située dans le quartier d'affaires du Kirchberg à Luxembourg.

La débandade du porno luxembourgeois Beaucoup ignorent que le paisible Luxembourg abrite un véritable empire exploitant les plus grands portails de contenu pour adultes au monde. La société Mindgeek, dont le siège social se trouve boulevard Royal, fait aujourd'hui face à de graves accusations et s'en défend.

Car selon l'administration hongroise, les revenus du streaming pour adultes auraient été transférés «abusivement et artificiellement» par l'usage d'une licence commerciale à une filiale portugaise dénommée Lalib. Plus simplement, pour les autorités, ceux-ci auraient dû rester en Hongrie. Et au Portugal, l'entreprise pose également problème, notamment en ce qui concerne la collecte de la TVA.

Au total, l'administration fiscale hongroise réclame donc «40 millions d'euros d'arriérés d'impôts, trente de pénalité et dix d'intérêt», souligne le Lëtzebuerger Land.

Malgré ces déboires avec la justice, les affaires marchent bien. Et même très bien. Le chiffre d'affaires de l'entreprise passe ainsi de 351 millions d'euros en 2018 à 390 millions l'année suivante. Rien que les Etats-Unis, principal marché de Docler, rapportent à l'entreprise pas moins de 161 millions de recettes.

Pour rappel, en fin d'année dernière, le groupe employait 1.093 personnes dont plus de 200 au Luxembourg. En 2018, Docler Holding a par ailleurs racheté 85% de la société événementielle Farvest, elle aussi située au Luxembourg.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.