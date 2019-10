Déi Gréng réagissent à la perte de deux politiciens bien connus dans le district sud par cette nomination. Mais la jeune vice-présidente du parti écologique n'est pas la seule à vouloir retrouver un siège à la Chambre. François Bausch semble lui aussi intéressé.

Djuna Bernard changera de circonscription

Déi Gréng réagissent à la perte de deux politiciens bien connus dans le district sud par cette nomination. Mais la jeune vice-présidente du parti écologique n'est pas la seule à vouloir retrouver un siège à la Chambre. François Bausch semble lui aussi intéressé.

(pj avec TJ) - Si la vice-présidente du parti Déi Gréng, Djuna Bernard, participera aux prochaines législatives, ce ne sera plus dans sa précédente circonscription. La voilà annoncée dans le sud, selon nos confrères du Tageblatt. Un «parachutage» sur cette zone laissée vacante par les Verts depuis la défaillance physique de l'ex-ministre de la Justice Félix Braz et la démission de l'ancien bourgmestre et député de Differdange, Roberto Traversini.

Agée de 27 ans, Djuna Bernard est originaire de Mamer. Elle s'était présentée aux précédentes élections législatives sur la circonscription Centre, aux côtés de Sam Tanson dont elle avait pris la place de députée à la suite de la nomination au gouvernement de la tête de liste.



Bausch veut se représenter

François Bausch (Déi Gréng) qui vient d'être désigné vice-Premier ministre ne dédaignera pas, lui non plus, un nouveau poste à la Chambre. Un futur comme député le séduisant bien plus qu'un troisième mandat comme ministre.

A 63 ans, l'homme occupe actuellement les fonctions de ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de la Défense et de la Sécurité intérieure.