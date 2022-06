Voici une liste d'endroits touristiques à découvrir ou à faire découvrir au Luxembourg ce weekend et pendant les vacances.

Dix sites touristiques à voir absolument

L'été est désormais là et la période des vacances approche à grands pas. La rédaction vous a préparé une liste de sites touristiques à découvrir ou à faire découvrir à vos proches. Ils sont répartis géographiquement et thématiquement. Amusez-vous bien pendant le week-end.

1) Au plus profond du sous-sol dans les casemates

(jwi) - L'une des plus grandes curiosités de la capitale est certainement les casemates souterraines de la Pétrusse sur la place de la Constitution. L'ancienne installation de défense du 17e siècle sous la Gëlle Fra n'a été rouverte que début juin cette année, après que les tunnels ont été rénovés à grands frais.

Des escaliers mènent au sous-sol. Une bonne condition physique de base est nécessaire. Photo d'archives: Guy Jallay

Ainsi, des panneaux d'information racontent l'histoire du bastion souterrain, des torches à la lumière LED montrent l'éclairage historiquement modeste, de la musique et des bruits enregistrés créent l'ambiance adéquate. Une petite projection vidéo complète l'expérience souterraine.

Les billets sont disponibles en ligne et à l'office du tourisme sur la place Guillaume II à Luxembourg-Ville. Le prix pour les adultes est de 15 euros, les étudiants et les seniors paient 12 euros et les enfants de quatre à douze ans 7,50 euros. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de quatre ans.

Les casemates sous le rocher du Bock restent cependant fermées pour cause de travaux de rénovation.

2) Une promenade à travers le patrimoine culturel mondial de l'Unesco

(str) - L'histoire plus que millénaire des fortifications de la ville de Luxembourg ne se laisse guère mieux découvrir qu'à pied en empruntant le circuit Wenzel.

Ce n'est qu'en 2015 que le circuit sur le plateau du Rham a été étendu. Photo: Pierre Matgé

Ce circuit de 5,5 kilomètres à travers la vieille ville et la ville basse commence au rocher du Bock, mène au Grund par le chemin panoramique de la Corniche, traverse le Klouschtergaart, passe devant l'abbaye de Neumünster, rejoint le plateau du Rham et revient à la ville haute.

Le chemin séduit par des vues enchanteresses sur la ville et d'innombrables motifs photographiques de premier ordre. Il est conseillé d'avoir sur soi la brochure qui peut être téléchargée ici, car elle fournit toutes les informations utiles. Ou mieux encore : se joindre à une visite guidée du LCTO !

Et pour ceux qui n'en ont pas encore assez, le circuit Vauban de 4,5 kilomètres supplémentaires devrait être très tentant.

3) Le Belvédère - à l'écart de l'agitation du Burfelt

(str) - Le lac de retenue supérieur a fait la une des journaux ces derniers jours en raison d'un tourisme de masse totalement disproportionné et irrespectueux. Autour du lac, il existe pourtant des coins plus calmes qui invitent à la détente, à la promenade, au repos et à la déconnexion. Le Burfelt, sur le Neihaff entre Arsdorf et Insenborn, en fait certainement partie.

On y trouve en bas l'une des plages les plus calmes, puisqu'elle n'est accessible que par un sentier d'une vingtaine de minutes, un centre de découverte de la forêt ouvert en semaine par l'administration de la nature et surtout : il y a une plateforme panoramique unique jusqu'à bien au-delà des frontières - le Belvédère.

Vakanz doheem: Wunderbare Aussicht auf den Stausee Die Panoramaplattform Burfelt kennt vielleicht nicht jeder. Sie ist dennoch auf jeden Fall einen Abstecher wert.

Ce point de vue en forme de passerelle offre une vue panoramique à couper le souffle sur le lac, à une hauteur de 70 mètres. Il convient ici de se munir d'un appareil photo ou de jumelles.

Pour les amateurs de randonnée, il y a aussi l'Éisleck Pad Ënsber (10,6 km) et l'Autopedestre Insenborn (9 km) - et le circuit local ES1 (4,6 km), beaucoup plus court. Le Circuit du Lac - Ouest (27 km) sera à nouveau accessible à partir du 30 juin, après la réparation du pont à Lultzhausen.

4) Le château de Vianden

(SH) -En 2019, la chaîne de télévision CNN a classé le château de Vianden parmi les plus beaux du genre et a placé le monument luxembourgeois dans une liste de 21 murs fascinants. Le journaliste de CNN Joe Yogerst a décrit le château situé au nord du pays comme le château «le plus spectaculaire» du Luxembourg.

Le château de Vianden compte parmi les plus beaux de son genre. Photo: Gerry Huberty

L'édifice a été construit du 11e au 14e siècle sur les fondations d'un castel romain et d'un refuge carolingien. Jusqu'au 15e siècle, le château était la résidence des comtes de Vianden, puis il a été légué à la branche cadette de la maison allemande de Nassau. Au 19e siècle, le bâtiment tomba en ruine. En 1977, le château, qui était entre-temps devenu propriété de l'État, a été entièrement restauré.

Le château peut être visité et est accessible tous les jours de 10 à 18 heures. Les billets sont en vente sur place. L'entrée coûte 10 euros pour les adultes, 5 pour les étudiants (de 13 à 25 ans) et 2,50 pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants plus jeunes ne paient pas.

5) La mare de tir dans le Mullerthal

(SH) - C'est sans doute la curiosité qui attire le plus de monde au Mullerthal : le Schéissendëmpel. L'eau de l'Ernz noire s'y écoule en trois courants par-dessus une arête rocheuse dans le bassin.

Il n'y a pas que la chute d'eau romantique en soi qui vaut la peine d'être vue, mais aussi le pont en grès en amont du «Schéissendëmpel». Il a été construit en 1879 par le tailleur de pierre Jean-Pierre Prommenschenkel de Christnach. Dès le début, le pont a été conçu comme un point d'attraction touristique et décoré de figures d'animaux. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques-unes. La balustrade en bois, qui n'a été installée que plus tard et qui a été rénovée à plusieurs reprises entre-temps, vaut également le coup d'œil.

Une cascade exceptionnelle au Mullerthal. Photo: Guy Jallay

Le «Schéissendëmpel» est accessible depuis un parking aménagé à 500 mètres à peine, mais il peut également être découvert par une randonnée d'environ un kilomètre depuis le Heringer Millen, ainsi que par des chemins de randonnée locaux ou la route 3 du Mullerthal-Trail (38 km). Pour ceux qui souhaitent éviter la foule, il est conseillé de se rendre tôt le matin en direction du «Schéissendëmpel».

6) Voyage dans le temps

(j-ps) - Le Grand-Duché doit sa richesse actuelle à son passé industriel. Après la découverte de minerai de fer dans le sud du pays, le Luxembourg a vu naître une industrie sidérurgique qui a fait la réputation du pays au-delà de ses frontières.

L'un des moteurs de cette révolution industrielle a été le chemin de fer. Le «Train 1900» perpétue le souvenir de cette époque. L'association possède plusieurs locomotives historiques, ainsi que les voitures de voyageurs qui les accompagnent.

Train 1900 Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Train 1900

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. „Die Passagiere erleben eine echte Zeitreise, begleitet von Pfeifen, Rütteln und Dampfschwaden“, verspricht Train 1900. Foto: Gerry Huberty Jeder zweite Zug, der abfährt, wird von einer Dampflokomotive gezogen. Foto: Claude Piscitelli Eine Fahrt dauert 25 Minuten und kostet in der Holzklasse zehn Euro. Foto: Jean-Philippe Schmit Eine Zugfahrt begeistert Groß und Klein. Foto: Jean-Philippe Schmit Die Dampflok wird jeden Sonntag betriebsbereit gemacht. Foto: Claude Piscitelli Die Lokomotive wird für die Fahrt vorbereitet. Foto: Claude Piscitelli

Une visite au musée de plein air Minettpark permet de revivre le passé. Le Train 1900 propose des voyages en train avec le matériel historique. Chaque dimanche, au moins une locomotive est mise sous vapeur.

Même si le visiteur sait peut-être que les transports en commun sont gratuits au Luxembourg, le Train 1900 ne l'est pas. Le billet de première classe coûte 15 euros pour les adultes et dix euros pour les enfants. La classe bois est moins chère, les adultes paient dix euros, les enfants huit.

7) «The Family of Man», patrimoine mondial de l'Unesco

(j-ps) - L'exposition «la plus influente de l'histoire de la photographie» est l'œuvre d'un Luxembourgeois. Edward Steichen est né à Bivange, d'où il a émigré en Amérique avec ses parents en 1881, à l'âge de deux ans. En 1893, il obtient son premier appareil photo et en 1947, il est nommé directeur du département de photographie du Museum of Modern Art.

"The Family of Man" est aujourd'hui considérée comme la plus grande entreprise photographique de tous les temps. Photo: Marc Wilwert

En 1955, il a monté l'exposition photographique «The Family of Man», considérée aujourd'hui comme la plus grande entreprise photographique de tous les temps. Les 503 photographies donnent un aperçu profond des années 1950, l'époque de la guerre froide. Depuis 1994, la collection de photos se trouve dans le château de Clervaux. En 2003, «The Family of Man» a été inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

L'exposition est ouverte du mercredi au dimanche entre 12 et 18 heures, l'entrée coûte six euros, l'entrée est gratuite pour les enfants et les jeunes jusqu'à 21 ans.

8) «Petit New York» à Belval

(fjä) - Il y a 20 ans, c'était encore un désert industriel. Aujourd'hui, le passé de Belval se reflète dans les deux hauts fourneaux restants, dont les cols rouillés s'élèvent à 80 mètres dans le ciel comme un mémorial de l'industrialisation. En bas, les skaters sautent en l'air sur une rampe blanche, le centre commercial Plaza côtoie les cafés du commerce équitable, les bars hipsters et les bars à chicha, entre les immeubles à moitié terminés et presque autant de grues de construction, des chefs italiens et coréens attirent les visiteurs.

La Rockhal a accueilli Rammstein, Bryan Adams, Joe Cocker et Pink. Les Luxembourgeois âgés appellent cet endroit le «petit New York».

Derrière la bibliothèque se dresse le haut fourneau. Photo: Anouk Antony

Une visite à Belval vaut vraiment la peine, surtout maintenant, à l'occasion de la capitale culturelle 2022 : le bâtiment de la bibliothèque n'attire pas seulement le regard de l'extérieur : derrière le motif triangulaire blanc s'ouvre un intérieur à l'architecture audacieuse. On aurait presque envie d'être étudiant une nouvelle fois.

Le quartier de Belval séduit surtout par son architecture. Photos: Marc Wilwert

Le haut-fourneau A est accessible gratuitement aux visiteurs individuels comme aux groupes, l'entrée coûte cinq euros. Plus d'informations sur : www.minetttour.lu

9) La tombe d'un saint et des livres médiévaux magnifiques

Il y a beaucoup à découvrir dans la basilique d'Echternach. Photo: Anouk Antony

(vb) - Il y a beaucoup à voir à Echternach, de sorte que l'on peut facilement passer une journée entière dans la plus ancienne ville du Luxembourg. Au centre se dresse l'impressionnante basilique, le monument religieux le plus important du Luxembourg. Elle remonte au 11e siècle et a été reconstruite après avoir subi d'importants dégâts pendant la Seconde Guerre mondiale.

La crypte à cinq nefs abrite depuis 1937 le tombeau de saint Willibrord. Le centre de documentation sur la procession dansante est rattaché à la basilique. Le musée de l'abbaye au sous-sol vaut la peine d'être vu. Il rappelle le scriptorium d'Echternach - un atelier d'écriture médiéval pour la production de livres - avec de magnifiques pages reproduites en fac-similé. Heures d'ouverture du musée et du centre de documentation : tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

10) Retour dans le passé en train

(GlS) –Se plonger dans l'ancien monde du travail des mineurs, c'est possible au Musée national de la mine à Rumelange. Les visiteurs se rendent dans le réseau minier souterrain avec le train de la mine. Les grandes fenêtres des wagons permettent de jeter un regard inoubliable sur le monde des galeries.

Une fois à l'intérieur de la mine, les visiteurs peuvent participer à une visite guidée. Ils peuvent y admirer une collection époustouflante d'anciennes machines de travail et d'outils.

Le trajet en train dure 20 minutes, avec des vues inoubliables dans les galeries. Photo: Chris Karaba

Le musée est ouvert les deux jours du week-end, de 14 à 18 heures. Un peu de patience peut toutefois s'avérer payante, car le nouveau bâtiment d'accueil et les salles d'exposition correspondantes doivent ouvrir mardi prochain.

