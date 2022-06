Parce qu'on se croirait presque à la mer, se baigner en plein air est deux fois plus amusant. Le week-end sera ensoleillé, un moment idéal pour piquer une tête dans les eaux de baignade extérieures du pays.

Dix piscines en plein air pour se rafraîchir

Parce qu'on se croirait presque à la mer, se baigner en plein air est deux fois plus amusant. Le week-end sera ensoleillé, un moment idéal pour piquer une tête dans les eaux de baignade extérieures du pays.

Le week-end s'annonce ensoleillé. Le service météorologique national prévoit entre neuf et treize heures d'ensoleillement par jour. Des conditions météorologiques idéales pour profiter d'une baignade à l'extérieur. La rédaction a sélectionné pour vous dix piscines en plein air et zones de baignade où se rafraîchir.

1. Le barrage de la Haute-Sûre

(j-ps) - Les amateurs d'eau trouveront à coup sûr leur bonheur au lac du barrage. Autour du plus grand réservoir d'eau potable du pays, il y a plusieurs plages où la baignade est autorisée. Il s'agit de Rommwiss, Burfelt, Insenborn, Insenborn (Fuussefeld), Lultzhausen et Liefringen.

Pour la «traversée à la nage» classique, il suffit d'avoir avec soi son maillot de bain. Mais il y a aussi des choses plus excitantes à faire. Il est par exemple possible de naviguer sur le lac avec son propre canoë ou kayak. La location de canoës à la base nautique de Lultzhausen ne démarre par contre qu'au milieu de l'été.

Presque comme à la mer : la plage d'Insenborn. Photo: Gerry Huberty

2. Les lacs à Remerschen

(j-ps) - Beaucoup d'aménagements ont été réalisés ces dernières années aux lacs de Remerschen afin d'offrir aux baigneurs une expérience agréable. Il y a un an, la plage et la rive avaient déjà été équipées d'escaliers en bois ainsi que de passerelles et de rampes permettant l'accès aux personnes handicapées. Cette année, une plage pour chiens est venue s'y ajouter, permettant également à nos compagnons à quatre pattes de profiter des joies de la baignade.

3. Le lac de Weiswampach

(j-ps) - L'Oesling est très apprécié des touristes. Un nouvel hôtel au bord du lac est en construction à Weiswampach. Mais les locaux apprécient également passer du temps au centre de loisirs de 65 hectares et ses deux lacs. Ceux qui apportent leur propre matériel ont la possibilité d'y pratiquer tous les sports nautiques possibles et imaginables. Sur place, les visiteurs ont aussi la possibilité de louer un pédalo et de faire ainsi un tour sur le lac.

4. La piscine en plein air de Troisvierges

(j-ps) - Ceux qui trouvent l'eau du lac du barrage trop froide mais qui veulent quand même se baigner trouveront leur bonheur à Troisvierges. La piscine en plein air du centre de loisirs est chauffée. Le week-end, le bassin est ouvert entre 10 et 19 heures. Depuis sa rénovation en 2016, la piscine en plein air dispose d'une rivière à courant, d'espaces bouillonnants ainsi que d'un toboggan aquatique de 45 mètres de long.

La piscine en plein air de Trosivierges a été rénovée en 2016. Photo: John Lamberty

5. L'Aqua Park à Befort

Photo: Gerry Huberty

(vb) - L'Aqua Park de Befort est certes intégré au camping, mais la piscine en plein air est également très appréciée des visiteurs d'ici et d'ailleurs, de mai à septembre. Outre l'espace de natation, il y a de nombreux équipements ludiques, par exemple un toboggan de 50 mètres de long, des canons à eau ou une «bulle de fond». Grâce à un voile, la pataugeoire est protégée d'un trop fort rayonnement solaire. Les week-ends de juin, la piscine est ouverte tous les dimanches de 10 à 19h.

6. L'Aqua-Park Kaul à Wiltz

(fjä) - L'Aqua-Park Kaul, situé juste à l'extérieur de Wiltz, dispose d'une grande piscine extérieure chauffée avec un bassin d'environ 765 mètres carrés et d'une pataugeoire pour les plus petits (environ 81 mètres carrés). Le camping du même nom comprend également des aires de jeux, un parcours à vélo, un terrain de beach-volley et un restaurant. Le Campingstrooss est ouvert du 21 mai au 30 juin de 13 à 17 heures et du 1er juillet au 31 août, de 11 à 19 heures.

Photo: John Lamberty

7. La piscine en plein air de Remich

La piscine en plein air de Remich est particulièrement appréciée des nageurs qui aiment faire des longueurs, car elle dispose d'un bassin de 50 mètres. Dans des zones séparées, se trouvent des plongeoirs ainsi qu'un bassin pour les nageurs débutants avec un toboggan pour les enfants. La piscine dispose également d'une pataugeoire et de vastes pelouses.

Le bassin de 50 mètres séduit les nageurs plus sportifs. Photo: Volker Bingenheimer

La piscine en plein air de Remich est ouverte tous les jours de 9h à 20h. Si vous souhaitez faire des longueurs loin du tumulte des enfants qui pataugent, il est conseillé de vous y rendre tôt dans la journée.

8. L'Aquasud à Differdange

(fjä) - Le coup d'envoi de la saison estivale a été donné vendredi au grand bassin extérieur de l'Aquasud à Differdange, qui permet de profiter de la joie de la baignade en plein air. À côté des bassins, une pelouse de 2.000 mètres carrés invite à la détente et au farniente. Les visiteurs en quête d'un peu plus d'action peuvent se défouler sur le long toboggan. Il y a également une zone de jeux aquatiques et différents jeux d'eau.

Photo: Claude Piscitelli

La piscine en plein air de Differdange est ouverte - si le temps le permet - du lundi au vendredi de 12h à 20h, le samedi et le dimanche de 10h à 20h. Attention: les shorts de bain de style bermuda ne sont pas autorisés.

9. La piscine en plein air de Grevenmacher

Photo: Luc Deflorenne

(vb) - Elle se trouve à quelques pas de la Moselle et, depuis sa pelouse, les nageurs ont une vue sur les collines verdoyantes qui surplombent la rivière. La piscine en plein air de Grevenmacher a de quoi satisfaire tous les goûts. Le grand bassin spacieux plaît particulièrement aux nageurs les plus sportifs.

Le nouveau toboggan mène à un deuxième bassin et les enfants en bas âge ont leur propre espace avec des jeux d'eau et un voile solaire. La piscine en plein air de Grevenmacher est ouverte tous les jours de 10h à 19h30 jusqu'en septembre.

10. La piscine en plein air rénovée à Dudelange

(GlS) - Pendant près de trois ans, la piscine en plein air de Dudelange, autrefois très populaire, n'a pas vu un seul nageur fréquenter son bassin. Après d'importants travaux de modernisation, la structure, qui date de 1954, a pu rouvrir ses portes fin mai. Les visiteurs y trouveront entre autres un bassin de 50 mètres, une pataugeoire pour les plus jeunes et un plongeoir.

Après presque trois ans de travaux de rénovation, on peut à nouveau plonger dans l'eau de la piscine en plein air de Dudelange. Photo: Raymond Schmit

La piscine en plein air est ouverte de 10 à 20 heures les deux jours de week-end. Le prix d'entrée varie entre un euro et cinq euros selon la durée de la visite et l'âge des visiteurs.

