Dix morts supplémentaires du covid en 24 heures

A la veille d'un nouveau plan pour contrecarrer l'épidémie, le virus alourdit sévèrement son bilan et reste très largement présent avec 9.012 infections actives dans le pays.

Vivement que ce vaccin anti-covid arrive! Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert ont laissé entendre que les premières doses pourraient commencer à être distribuées vers la mi-décembre. Mais déjà, il faut régler l'organisation de la vaccination et inviter un maximum de personnes à y participer, ce que s'attache à faire la direction de la Santé actuellement. En attendant, l'infection progresse toujours : 372 nouveaux cas positifs encore signalés en une journée.

Alors que de nouvelles mesures seront soumises, mercredi, au vote des députés (dont la principale reste la fermeture des cafés-restaurants), le coronavirus aura entraîné la disparition de 283 résidents désormais.

En ce qui concerne les nouvelles infections, la direction de la Santé fait état de 372 cas supplémentaires enregistrés ces 24 dernières heures sur 9.491 tests analysés. La seule satisfaction relative venant alors du taux de positivité de ces tests qui chute de 9,95% la veille à 3,92%.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 32.886 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation augmente quelque peu avec 199 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, là aussi, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire stagne à 47 personnes.



Un Noël dans l'intimité

Un Noël en petit comité, sans grande réunion de famille, est sans doute «la meilleure option» en ces temps de pandémie pour la majorité des pays, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les régions allemandes plaident de leur côté pour une limitation à dix personnes issues de plusieurs foyers du nombre de participants aux fêtes de Noël et du Nouvel An. Les enfants de moins de 14 ans ne seraient pas inclus dans ce décompte.

Les régions conseillent en outre une mise en quarantaine des participants avant et après ces fêtes. Ces mesures doivent être discutées mercredi avec la chancelière allemande Angela Merkel.