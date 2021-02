En cette période de pandémie, pas facile d'occuper les enfants pendant les vacances. Jeu de plateau, stratégie ou escape game, voici une sélection des meilleurs jeux de société à (re)découvrir en famille.

Dix jeux pour que le covid ne gagne pas la partie

En cette période de pandémie, pas facile d'occuper les enfants pendant les vacances. Jeu de plateau, stratégie ou escape game, voici une sélection des meilleurs jeux de société à (re)découvrir en famille.

(ASdN) - Et si 2021 était l'année des jeux de société ? Telle est du moins l'idée lancée par Claude Meisch (DP) lors d'une conférence de presse. Car pour le ministre, virus ou pas, il est important de redonner aux 0-19 ans, «de la place pour s'épanouir».

Le bien-être des jeunes comme premier devoir Contrecoup de la lutte anticovid, toute une génération s'est vu privée de ce qui fait le charme de son âge: l'école, les copains, les sentiments et expériences partagés. Il est donc plus que temps de se préoccuper du moral des élèves.

Et pour que les enfants et adolescents puissent s'épanouir, le corps enseignant a bien des devoirs. Mais les parents aussi ont un rôle à jouer. Et pour cela, Claude Meisch a la solution. Pour le ministre, il faut passer du temps en famille, pour renouer les liens.

«A travers les jeux, les gens vont passer plus de temps ensemble», confirme Romuald, de l'Asbl Ludoland à Dudelange. Mais pas seulement. «Pour jouer, il faut mobiliser des compétences», souligne-t-il. Or les enfants «sont toujours intéressés pour jouer», constate de son côté Valérie Van Der Schoor de l'Asbl Il était une fois, avant d'ajouter que cela permet donc aux plus jeunes d'apprendre tout en s'amusant.

C'est donc dans cette optique que l'Education nationale mettra prochainement à disposition des élèves des boites de jeux de société. Mais avant que ceux-ci ne se retrouvent dans les classes, Christiane Schmit, gérante de la boutique de jouets Domino, dans la capitale, vous livre ses coups de cœur, à tester sans plus attendre.

Pour jouer tous ensemble

1. Concept kids, l'art de la déduction

Un jeu de communication -sans parler- pour les enfants pour découvrir le monde animal de façon rigolote et novatrice. Dès 4 ans



2. Roulapik, compétitif ou coopératif ?

Pour remporter la partie, il faudra choisir le meilleur chemin et faire preuve de dextérité. Dès 4 ans



3. Trésor de glace (Funkelschatz), du pari et de l'observation

Les belles pierres dégringolent, mais il faudra être rapide pour en amasser le plus possible. Dès 5 ans



4. Bazar bizarre, le jeu de réflexes

Si l'objet est de la même couleur que celui sur la carte, il faut vite l'attraper. Dès 6 ans.



5. Halli galli, le jeu d'ambiance fruitée

Pour remporter le plus de cartes, il faut bien calculer le nombre de fruits sur la table. Dès 6 ans.

Et pour les plus grands

1. Azul, la stratégie au parfum ibérique (à partir de 8 ans)

2. Carcassonne, la tactique hasardeuse (à partir de 8 ans)

3. Just one, le meilleur indice (à partir de 8 ans)

4. Aventurier du rail, prenez le contrôle (à partir de 8 ans)

5. Exit escape games, l'expérience immersive (à partir de 12 ans)

