La capacité de dépistage va passer progressivement de 1.500 à 20.000 tests quotidiens. La stratégie est de tester des secteurs d'activité pour «isoler les cas positifs et leurs contacts» et ne pas dépasser un seuil supportable par le système de santé, explique Paul Wilmes.

Dix fois plus de personnes contaminées au Luxembourg ?

(MF) – Comme l'a annoncé la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP) lundi, seuls 0,35% des personnes testées jusqu'ici au Luxembourg ont effectivement contracté le covid-19. L'étude Con-Vince a déjà permis de tester 1.800 personnes pour voir si elles disposaient déjà ou pas d'anticorps face au virus. «Il y a des résultats mais ils sont toujours en cours de validation.Il faudra attendre jeudi pour en savoir plus lors de l'intervention du professeur Rejko Krueger», a expliqué ce mardi au micro de RTL le Pr Wilmes, porte-parole-adjoint de la Task Force Covid-19.



Quand aux tests portant sur les personnes ayant produit des anticorps, «il se pourrait que ça aille dans le sens de ce qu'a révélé lundi la fameuse étude Heinsberg» (voir encadré ci-dessous), avoue Paul Wilmes. Selon cette étude, le nombre de personnes infectées serait dix fois supérieur au nombre de cas officiels avancés jusqu'ici.

Au Luxembourg, «des études doivent encore être menées pour savoir quelle est l'envergure précise de ce "chiffre noir". Mais le facteur dix est représentatif et c'est celui avec lequel nous avons travaillé jusqu'ici, assure le scientifique. Nous devons partir du principe que les gens, même s'ils sont asymptomatiques, continuent de transmettre le virus.»

Au Grand-Duché, c'est «progressivement» que la capacité actuelle de 1.500 tests quotidiens va être hissée à 20.000 tests pouvant être traités dans l'objectif de dépister toute la population en un mois. Des simulations menées par la Task Force luxembourgeoise ces six dernières semaines ont conduit à l'idée de tester «des contingents entre 50.000 à 100.000 personnes», notamment en cernant précisément des secteurs d'activité (ce qui a débuté avec les tests proposés aux scolaires).

Le domaine de la construction, premier secteur à vivre le déconfinement qui subit les contrecoups d'une organisation plus fastidieuse compte 63.000 salariés par exemple. Pour l'heure, la prévalence du virus approche les 2,3 %. Dans le secteur du commerce qui doit rouvrir le 11 mai, les tests seront plus ciblés, «nous procéderons par échantillons, comme pour les autres secteurs qui rouvriront. Ce qui nous permettra d'estimer l'envergure de la prévalence par secteur», explique Paul Wilmes.

Mais ce n'est pas si simple, car outre la prévalence, compte le nombre de contacts que le salarié a dans la journée. Dans ces secteurs, les tests devront être menés plus largement. A ce moment-là «tous ceux qui seront testés positifs et tous leurs contacts pourront être mis en quarantaine ou être isolés. L'idée étant de casser au plus vite des chaînes de contamination». Même si les tests restent volontaires, c'est «un acte de solidarité» d'y répondre favorablement, insiste le spécialiste.

Ce que nous apprend l'étude Heinsberg Une personne sur cinq infectée par le nouveau coronavirus ne présente pas de symptôme, a révélé lundi une étude menée dans un des principaux foyers de la pandémie en Allemagne. Une équipe de chercheurs de l'université de Bonn a analysé les données collectées auprès de malades recensés dans la commune Gangelt (11.000 habitants), un des principaux foyers allemands après la participation à un carnaval d'un couple infecté.

L'étude, basée sur des entretiens et analyses auprès de 919 personnes, révèle que 15% de la population a été infectée. Le taux de décès parmi ces malades a atteint 0,37%. «Si nous extrapolons ce chiffre aux près de 6.700 décès en Allemagne, le nombre total de personnes infectées serait estimé à environ 1,8 million», selon l'étude. Soit un nombre «dix fois supérieur au nombre total de cas officiellement signalés».

«A Gangelt, 22% des personnes infectées ne présentaient aucun symptôme», révèle aussi l'étude. Cela «suggère que les personnes infectées qui excrètent le virus et peuvent donc infecter d'autres personnes ne peuvent pas être identifiées de manière fiable sur la base de symptômes reconnaissables de la maladie», relève le Pr Martin Exner, coauteur de l'étude. Ce qui confirme, selon lui, l'importance des règles générales de distance et d'hygiène. «Toute personne supposée en bonne santé que nous rencontrons peut être porteuse du virus sans le savoir».

