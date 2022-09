Pommes de terre, vin, lecture ou course à pied: ce ne sont là que quelques possibilités d'occupation pour ce week-end. Nous vous présentons dix événements à ne pas rater.

Dix événements pour le week-end

Les vacances d'été sont dans leur dernière ligne droite: ce week-end offre une opportunité supplémentaire de découvrir le Luxembourg en s'amusant. Le temps devrait, en plus, être de la partie, surtout le dimanche. Ainsi, la Fête du vin de Schwebsange ou encore la Fête de la pomme de terre à Binsfeld sont autant d'alternatives pour passer du bon temps. La rédaction du Luxemburger Wort a sélectionné dix événements pour ce week-end.

1) Du cinéma près du château à Sanem

(GlS) - Regarder de grands blockbusters dans une salle de cinéma vous semble trop ennuyeux? Alors l'expérience cinématographique exceptionnelle dans les jardins du château de Sanem devrait vous convenir. On peut y admirer aussi bien des films récents que des projections de grands classiques du cinéma.

Le jardin du château sera transformé en cinéma le temps d'un week-end. Photo: Chris Karaba/Archives LW

Depuis jeudi et jusqu'à lundi, la deuxième édition de «Kino beim Schlass» se tient dans le cadre exceptionnel du jardin du château. Le samedi, le spectacle «Our Archive. Our Story», un ciné-concert du Centre national de l'audiovisuel avec le quatuor Pit-Dahm, est l'un des temps forts de cet événement. L'entrée coûte 10 euros. Le dimanche soir, l'entrée sera en revanche gratuite. Le film «Gozilla vs. Kong» sera alors projeté, précédé d'une conférence d'Yves Steichen sur les monstres animaux dans l'histoire du cinéma. On peut profiter des films et des projections tout en étant confortablement installé dans une chaise de plage, soit sur une chaise longue. Pour de plus amples informations, consultez le site de l'événement.

2) Se plonger dans les temps passés

Photo: Alain Piron/Archives LW

(jwi) - Pour les amateurs de vintage, le «Kiwanis History Vehicles» à Lasauvage dans la commune de Differdange est l'incontournable du week-end. Lors de ce rassemblement familial, vous pourrez admirer de nombreuses voitures anciennes sur un site exceptionnel, charmant et pittoresque. Vous y trouverez également, entre autres, des modèles réduits de voitures, des jouets anciens, de la littérature autour des voitures anciennes, des pièces automobiles à chiner, un marché aux puces pour les collectionneurs d'objets insolites et des vêtements des années 1950 et 1960.

Toutes les activités se distinguent par leur originalité intemporelle, leur aspect innovant et créatif, écrivent les organisateurs. Une multitude de food trucks proposent une gastronomie variée. Pour plus de détails, voir en ligne.

3) Week-end détente à Steinfort

(ela) - Ce week-end, l'Harmonie Kleinbettingen vous invite à Steinfort pour «En Dag bei der Baach». Plus de 30 artistes régionaux présenteront leurs œuvres au public autour du cadre enchanteur du ruisseau «Eisch» dans le parc situé devant la Villa Collart. Le programme prévoit en outre des attractions variées et des animations musicales.

Im Park vor der Villa Collart findet das diesjährige „En Dag bei der Baach“ in Steinfort statt. Foto: Lex Kleren/LW-Archiv

Les enfants ne seront pas en reste: ils auront non seulement la possibilité de s'essayer au cirque, mais pourront également s'amuser dans l'original parc des meules de foin. L'événement est donc idéal pour toute la famille. Sur place, il y aura aussi de quoi satisfaire les papilles: outre de délicieuses frites, on pourra aussi déguster des kniddelen et du chili con carne, le tout fait maison. Des cocktails maison attendent par ailleurs les visiteurs. Pour plus d'informations et le programme complet, voir ici.

4) Tout sur la vapeur

(GlS) - Une fête d'un genre différent attend les visiteurs ce week-end au Fond-de-Gras. En effet, samedi et dimanche, tout tournera autour de la vapeur. Des locomotives à vapeur, des tracteurs à vapeur, un carrousel à vapeur et même des ateliers vapeur: lors de la Fête de la vapeur, le thème se décline à l'infini, dans toutes les attractions et activités.

Au Fond-de-Gras, tout tourne autour de la vapeur le week-end. Photo: Claude Piscitelli/Archives LW

La Fête de la vapeur a lieu tout le week-end, à partir de 10 heures. L'entrée pour les adultes coûte 18 euros, les enfants peuvent participer pour 10 euros. Outre l'accès au site, ce prix comprend également les différents trajets en train, aussi bien dans le petit train à vapeur qu'à bord de la grande locomotive.

5) Là où le vin sort de la fontaine

(jwi) - Le premier week-end de septembre, les habitants de Schwebsange vous invitent à leur traditionnelle Fête du vin, lors de laquelle le vin sort de la fontaine du petit village viticole, situé sur la Moselle entre Remich et Schengen, pour cette journée de festivités.

Pendant la fête du vin, au lieu d'eau, le vin coule de la fontaine en pierre. Photo: Alain Piron/Archives LW

Des dégustations de vins luxembourgeois, de crémants et de fromages, une offre variée de spécialités locales ainsi qu'un cadre musical assureront une ambiance festive. Pour plus de détails, voir sur le site de l'événement.

6) Ambiance de fête sur le champ de pommes de terre à Binsfeld

(fjä) - Grosses et petites pommes de terre, fraîchement sorties du champ en Oesling, c'est ce que vous trouverez dimanche à la Fête de la pomme de terre à Binsfeld, et bien plus encore. Après deux éditions plutôt timides, en raison de la pandémie, le programme est chargé en ce premier dimanche de septembre. Les visiteurs pourront ainsi récolter leurs propres pommes de terre et les emporter chez eux. Tandis que les chevaux ardennais tirent la vieille arracheuse de pommes de terre à travers la terre arable, les pommes de terre apparaissent. Il faut alors être rapide pour en collecter le plus possible dans son sac jaune.

La pomme de terre est au centre de l'attention. Photo: John Lanberty/Archives LW

Ceux qui préfèrent déguster directement le tubercule peuvent manger des frites ou des Gromperekichelcher à l'un des stands de restauration rapide.

Les enfants, eux, pourront faire preuve d'habileté sur des mini-tracteurs. Des prix attendent les gagnants. Outre le maquillage, il sera possible de construire de petites cabanes à oiseaux. La mascotte Batti Patatti, déguisée en pomme de terre, sera bien sûr de nouveau de la partie.

7) Lire en plein air dans la capitale

(dat) - Cet été encore, une bibliothèque a été installée dans la cour de la cathédrale (rue Notre Dame) dans le cadre de «D'Stad liest». Après le succès rencontré l'année dernière par l'initiative, on peut à nouveau lire des livres et des magazines à l'ombre du grand arbre.

À cela s'ajoutent différentes lectures publiques, comme ce samedi. À 14 heures, la lecture du conte «D'Geschicht vun der butzeger Minimaus» est au programme. Plus d'informations sur le site internet de la capitale.

8) Le «Stackelser Inte Fest»

(j-ps) - Ce samedi aura lieu le grand prix d'Ettelbruck, une course de canards baptisée «Stackelser Inte Fest». Les règles sont simples: chaque canard de course coûte cinq euros et a son propre numéro.

Un canard coûte cinq euros. Photo: Elena Arens/Archives LW

Le jour de la course, tous les canards en caoutchouc sont jetés à l'eau au niveau du pont piétonnier près de la place Däich, et la ligne d'arrivée se trouve au niveau du pont bleu près de la gare. Le canard qui arrive le premier a gagné la course. Le propriétaire du canard remporte alors un prix.

9) Courir à travers la capitale culturelle

(SH) - Allier sport et culture, c'est possible samedi à Esch. En effet, le coup d'envoi de la Course culturelle d'Esch sera donné, en cette année culturelle 2022. Ainsi, la course ne s'inscrit pas seulement dans le cadre de la Nuit de la Culture, elle passe également devant diverses institutions culturelles. De plus, des groupes de musique assureront l'ambiance sur le parcours.

De nombreux athlètes seront de sortie samedi à Esch. Photo: Vincent Lescaut/Archives LW

Des courses de 10 kilomètres (départ à 18 heures), 10 miles ainsi que la distance du semi-marathon (départ à 17h45) sont proposées. Une course pour enfants de 1.000 mètres aura lieu à 16 heures.

La course culturelle ne s'adresse toutefois pas uniquement aux coureurs ambitieux: les participants seront certainement ravis de pouvoir compter sur le soutien actif des spectateurs. Le départ sera donné sur la place de l'Hôtel de Ville, l'arrivée se fera au Bâtiment 4 (Domaine du Schlassgoard) sur le site d'ArcelorMittal Esch/Schifflange. Les inscriptions sont encore possibles sur place le samedi.

10) La culture après la course à pied

(dat) - Lorsque la course culturelle est terminée, la partie culturelle de la journée peut commencer. Dans la zone d'arrivée, près du Bâtiment 4 sur le site du Domaine du Schlassgoard, les coureurs, mais aussi toutes les autres personnes intéressées, peuvent assister au spectacle «Reesch».

Pendant 50 minutes, 20 artistes internationaux et 17 danseurs locaux présenteront une performance créée par Sean McKeown, le directeur artistique du Cirque du Soleil, et qualifiée de «voyage imaginaire et immersif» sur le site internet de la manifestation. Après «Reesch», la soirée «After Kulturlaf» aura lieu. Plus d'informations auprès des organisateurs ici.

