Un carnaval tardif, des activités dans la nature ou plutôt une activité sportive? Tout est possible, car le calendrier des manifestations pour le week-end prolongé est bien rempli.

Dix événements exceptionnels pour le week-end prolongé

Avec trois jours de congé, c'est un nouveau week-end prolongé qui s'annonce - la Journée de l'Europe du 9 mai, considérée comme jour férié officiel au Luxembourg depuis 2019, le permet. Personne ne doit s'ennuyer pendant les jours de congé, car le calendrier des manifestations est bien rempli. Et le temps devrait également être de la partie ce week-end. Une sélection d'activités pour tous les goûts - de l'amoureux de la nature au fuesbok invétéré, en passant par l'épicurien et le sportif.

Esch invente sa propre pizza Salami épicé, ail, anchois: les ingrédients de la pizza Escher sont aussi variés que la ville elle-même.

1) Cinquième saison à Diekirch

(fjä) - Après deux ans de pause, la 54e Cavalcade de Diekirch est de retour. Dimanche, à partir de 14h30, des chars carnavalesques ainsi que 46 groupes à pied et fanfares au total défileront à nouveau dans la ville aux ânes. Les organisateurs ont prévu cinq tonnes de chamelles et 3.500 boules de fromage blanc. Tout le plaisir commence déjà à 12 heures avec DJ Paul et Dj Maji au vieux collège. Vers 17h30, le cortège arrivera à l'avenue de la Gare. Cela fait 150 ans qu'une cavalcade s'est frayée pour la première fois un chemin à travers les ruelles de la petite ville de Diekirch.

A Diekirch, les chamelles seront à nouveau distribuées dimanche. Photo: Laurent Blum/LW-Archives

2) Bières et barbecues pour tous les goûts

Si vous pensez qu'un barbecue et une bière bien fraîche sont incontournables pour les premiers jours de chaleur, vous êtes à la bonne adresse samedi sur la place du marché de Differdange. De 11 à 22 heures, le festival de la bière y fera son retour. Les visiteurs pourront déguster toutes les variantes possibles du jus d'orge. Mais il n'y a pas que les boissons qui sont à l'honneur, il y aura aussi des grillades à volonté: lors de la première compétition BBQ de Differdange, les participants devront réaliser quatre plats. En fin d'après-midi, un jury désignera les champions du barbecue qui pourront participer à un tournoi en Allemagne.

Le barbecue permet de préparer bien plus que des saucisses. Les participants au concours BBQ de Differdange laisseront libre cours à leur créativité. Photo: Shutterstock

3) Fësch en colère sur le Mäertchen

(dat) - Après deux ans de pause pandémique, le maërl d'Octave est de retour. Le gebakene Fësch et Cie sera servi cette année sur la Place de la Constitution, les travaux de rénovation du Knuedler n'étant pas encore terminés.

Le Mäertchen sera ouvert à partir de samedi et tous les jours jusqu'au 22 mai de 11 à 20 heures. La Ville de Luxembourg fait savoir que les commerçants ont toutefois la possibilité d'ouvrir dès 8 heures et de ne fermer qu'à 22 heures.

Le Maërtchen a lieu à la Gelle Fra. Photo: Lex Kleren/LW-Archives

Ceux qui n'ont pas envie de faire du maërl peuvent aussi s'amuser à la Kiermes à Cessange. Celle-ci est ouverte tous les jours jusqu'au 10 mai entre 14 et 20 heures sur la place de Roedgen.

4) Premier festival de la foire à Reckange

(GlS) - Il s'agit de la première édition du Merlettëfest à Reckingen/Mess. Néanmoins, les responsables ont déjà prévu beaucoup de choses. Pendant trois jours consécutifs, la petite commune sera plongée dans une ambiance de fête. Le vendredi, le week-end a déjà commencé avec l'Afterwork-Fest, suivi le samedi par le Messtival, point d'orgue de la fête.

Les préparatifs de l'atelier communal de Reckingen/Mess ont battu leur plein cette semaine. Photo: Guy Jallay

À partir de 14 heures, des concerts, des ateliers et des stands de nourriture et de boissons attendent les visiteurs. Il sera possible de danser et de faire la fête jusqu'à tard dans la nuit. L'un des points forts de la manifestation est que tout le monde est le bienvenu, indépendamment de l'origine, du sexe ou de l'orientation sexuelle. Cela se reflète également dans la fête multiculturelle du dimanche, qui clôt les trois jours de la Merlettëfest.

5) Fête de l'eau dans le Parc Naturel de la Haute-Sûre

(fjä) - Lors de la fête de l'eau de cette année dans le Parc Naturel de la Haute-Sûre, il est prévu de se plonger à nouveau dans le monde de la matière humide le lundi férié. La Navette du lac de barrage (ligne de bus 690) circule une fois par heure dans les deux sens autour du lac de barrage et amène confortablement les visiteurs, petits et grands, aux différentes manifestations. Au programme: des randonnées à thème, un tour du lac en canoë d'une heure et demie proposé à trois heures différentes, une enquête sur le ruisseau pour les enfants, la construction de radeaux, la découverte du royaume des insectes dans l'eau, sans oublier le safari de la fête de l'eau.

La plate-forme panoramique Belvédère Burfelt dans le parc naturel de la Haute-Sûre. Photo: Serge Waldbillig/LW-Archives

Informations et inscriptions (obligatoires pour certaines activités) sur www.naturpark-sure.lu

6) Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté à Hollerich

(DL) - Pour la 39e fois, l'association CLAE (Comité de Liaison des Associations d'Etrangers) vous invite à son Festival des migrations samedi et dimanche, ceci au Cepa (1, Rue de l'Aciérie) à Luxembourg-Hollerich.

Le Festival des migrations propose un programme varié, dont des spectacles musicaux. Voici une image de la 37e édition, fin février 2020. Photo: Chris Karaba/LW-Archives

Le Festival des migrations est considéré comme un melting-pot de cultures. 65 stands proposent des spécialités culinaires, de l'artisanat, de la littérature et bien d'autres choses encore, ainsi que des concerts, des projections de films et des débats.

L'entrée au Festival des migrations est gratuite, le programme complet est disponible ici.

7) Sensations estivales à Sassenheim

(ela) - Sans l'hiver, on ne peut tout de même pas se réjouir de l'été, c'est ce qu'a pensé la commune de Sassenheim qui, outre le Wanterfeeling, organise cette année encore le Summerfeeling. Depuis vendredi et jusqu'à dimanche, la commune invite à la fête de l'été dans le parc devant le château de Sassenheim.

L'emblème de Sassenheim, le château, offrira cette année encore un décor impressionnant pour le Summerfeeling. Photo: Chris Karaba/LW-Archives

Dans cette atmosphère unique, les visiteurs peuvent flâner sur le marché qui compte plus de 50 stands et découvrir des produits régionaux et durables. De la décoration de jardin aux bijoux, en passant par les vêtements et les produits alimentaires, tout le monde y trouvera son compte. En plus du marché, des artistes animeront la journée, ainsi que Mister Pop, qui impressionnera les petits et les grands visiteurs avec des bulles de savon géantes. Les visiteurs auront également la possibilité de participer à des ateliers et de déguster des plats variés, qu'ils soient consistants, sucrés ou végétaliens. Pour compléter le tout, des concerts variés auront également lieu pendant les trois jours, de sorte que l'on ne s'ennuie pas. L'entrée au Summerfeeling est gratuite. Pour plus d'informations, cliquez ici.

8) Courir pour la bonne cause

(SH) - On peut aussi profiter du long week-end pour faire du sport. En participant à la Wings for Life World Run dimanche, il est même possible de combiner l'exercice physique avec un engagement pour une bonne cause. Les frais d'inscription de 20 euros seront en effet reversés à la recherche sur les maladies de la moelle épinière et les paraplégies qui y sont liées.

Un événement caritatif accessible à tous: la "Wings for Life World Run" est ouverte aux coureurs amateurs et aux personnes en fauteuil roulant. Photo: Wings for Life World Run

Alors que les coureurs luxembourgeois peuvent déjà participer à l'événement en ligne depuis des années, cette année, pour la première fois, une manifestation en présentiel aura également lieu au Luxembourg. À Gilsdorf, l'athlète Bob Bertemes, qui joue un rôle important dans l'organisation, chaussera également ses chaussures à 13 heures précises. Le principe de la manifestation est simple : les coureurs - ou marcheurs - prennent le départ dans le monde entier à 13 heures, heure luxembourgeoise. Une demi-heure plus tard, un catcher car se met en route. Lorsque celui-ci rattrape les sportifs, leur course est terminée.

9) Danser toute la nuit au son de la musique électronique

(fjä) - Les amateurs de musique électronique sont comblés depuis vendredi à Belval: le tout jeune Luxembourg Open Air (LOA), qui a vu le jour en 2019, se déroulera cette année à Esch. Dix têtes d'affiche internationales sont annoncées pour le festival, dont six qui figurent dans le classement des 100 meilleurs DJ du DJMag. Il est encore possible de danser jusqu'à samedi soir sur la place de l'Académie à Belval. Ceux qui ne peuvent plus se procurer de billets doivent réserver les 9 et 10 septembre : une deuxième LOA débutera alors, cette fois dans la capitale. Billets et informations sur www.loa.lu.

La première édition de la LOA 2019 a été un énorme succès. Photo: LOA

10) Festival à la puissance trois dans la région des trois frontières

(if) - Un nouveau festival transfrontalier aura lieu dimanche entre Schengen, Perl (D) et Sierck-les-Bains (F). Selon les organisateurs, il s'agit d'une première. Le festival est un premier projet commun du groupement Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Dreiländereck, créé en 2019. L'objectif de l'organisation: promouvoir les offres touristiques dans l'espace frontalier et renforcer le rapprochement de la région.

Un programme varié de scènes avec de l'artisanat, de la musique et des spécialités culinaires attend les visiteurs sur trois sites à Schengen, Perl et Sierck-les-Bains de 11 à 22 heures. Une centaine d'exposants de trois pays participeront au festival, des associations et écoles de musique locales ainsi que des groupes régionaux assureront une ambiance festive.

Le festival se déroule sur trois sites dans la région des trois frontières. Photo: Chris Karaba/LW-Archives

La veille du festival, le 7 mai, un vernissage de l'exposition sur le développement de Perl et Schengen au cours des 100 dernières années, «Région frontalière - au fil du temps», aura lieu à 18 heures sur le pont frontalier. Elle sera également visible lors du festival.

Cet article a été rédigé pour l'édition allemande du Luxemburger Wort, traduit et édité pour la version française du site.



