Dix événements à ne pas manquer durant ce long week-end

Il se passera toujours quelque chose aux quatre coins du pays en ce week-end prolongé de Pentecôte. La rédaction locale vous a concocté un programme pour que vous ne manquiez rien.

Ce week-end de Pentecôte n'est pas seulement plus long que d'habitude, il est également chargé en activités. La rédaction locale a sélectionné pour vous dix événements qui valent le détour. Chacun devrait pouvoir y trouver son compte.

1) Du divertissement pour toute la famille

(ela) - Samedi et dimanche, la septième édition du «Koll an Aktioun Festival» aura lieu à Haut-Martelange. Un vaste programme attend les visiteurs sur le site désaffecté de l'ardoisière. Outre la musique de groupes nationaux connus tels que Mutiny On The Bounty, Nicool ou encore The Tame and the Wild, les visiteurs pourront cette année encore déguster de délicieux repas. En outre, il y aura un marché des créateurs où les artistes locaux auront la possibilité de présenter et de vendre les produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes.

Cette année, l'Artists Support Ukraine Foundation sera également représentée au Koll an Aktion, dont l'objectif est de soutenir les artistes ukrainiens. D'autres animations sont prévues, notamment des artistes de rue, une exposition d'art, des ateliers interactifs et la visite de l'ancienne ardoisière. Pour plus d'informations et pour consulter le programme complet, cliquez ici.

Photo: Armand Wagner/LW-Archives

2) La Geenzefest fait son retour ce week-end

(str) - Après une pause de deux ans, la Geenzefest fait son retour ce week-end à Wiltz. Et cela commence le samedi par un «Juxtournoi» organisé par le club de tennis de table local. Le samedi soir, la Geenzekinnegin Ketty Scheer sera couronnée. Le dimanche, il y aura la traditionnelle messe le matin et un tournoi de football l'après-midi. Mais c'est le lundi que les choses deviennent vraiment magiques avec le Geenzemaart, un vaste programme d'animations, des concerts et, à 14h30, le départ du cortège «Giant Toys» à travers la ville depuis la place des Martyrs. Le programme détaillé est disponible sur www.geenzefest.lu. Un service de navettes Park&Ride est mis en place sur place. Il est recommandé d'utiliser les transports en commun. Le prix d'entrée pour les adultes est de 6 euros.

Photo: John Lamberty/LW-Archives

3) Voyager à travers 600 ans d'histoire contemporaine à Vianden

(jwi) - Ce week-end, le château de Vianden sera entre les mains de chevaliers, de mousquetaires, de lansquenets - et même de Napoléon Bonaparte. Plus de 110 acteurs de différentes époques feront revivre les vénérables murs de samedi à lundi. Outre un défilé de mode et d'armures, il y aura également des expositions sur les outils artisanaux et les vêtements ainsi que sur la vie difficile qui régnait au château et au camp. Dans la cour, un forgeron montrera son savoir-faire. Il y aura une taverne souterraine, des marchands et des jeux pour les enfants. La manifestation «Portae temporis» est ouverte de 10 heures à 18 heures. L'entrée reste inchangée : 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les étudiants (13-25 ans) et 2,50 euros pour les enfants (6-12 ans). L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de six ans. Plus d'informations sont disponibles en ligne.

Photo: Privée

4) «Wine Taste Enjoy» à la Moselle

(if) - Le week-end des caves ouvertes, des bars à vin et des distilleries est de retour. Dimanche et lundi, les viticulteurs et propriétaires de domaines vous invitent à la traditionnelle fête du vin «Wine Taste Enjoy» le long de la Moselle. En faisant un détour par les exploitations, les visiteurs pourront déguster non seulement des eaux-de-vie, mais aussi des produits à base de vin et de crémant fabriqués localement, accompagnés de délicieux plats typiques. Un vaste programme d'accompagnement est également prévu, avec des concerts, des expositions d'art et des lectures de poésie dans les caves, ainsi que des randonnées guidées. Un service de navettes gratuites est mis à la disposition des visiteurs. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Photo: Anouk Antony/LW-Archives

5) Vieilles carrosseries et fête du Péngscht à Mertert

(if)- Cette année, la Péngschtfest organisée par le traditionnel Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Mertert dans le parc de Mertert sera placée sous le signe des voitures anciennes. La fête et le rendez-vous des fans de voitures historiques auront lieu le dimanche de 10 à 20 heures. Des animations pour enfants sont prévues. Les inscriptions pour le rassemblement de voitures anciennes sont acceptées par e-mail à syndicat@sit-mertert.lu.

Photo: Viktor Wittal/LW-Archives

6) 27 artistes vont exposer dans la capitale

(dat) - Le quartier du Grund est l'un des plus beaux de la capitale. Ce dimanche, on peut y combiner une excursion agréable avec la visite de la galerie en plein air «Konscht am Gronn» (L'art en arrière-plan en français). 27 artistes se sont inscrits pour ce dimanche (de 10 à 18 heures) et exposeront leurs œuvres sur le pont et dans la rue Münster. L'entrée est gratuite. Cela vaut également pour l'entrée au musée de la nature dans la rue Münster ce jour-là. «Konscht am Gronn» a lieu chaque premier dimanche du mois entre mai et octobre.

7) Les Celtes sont de retour à Neuhäusgen

(jwi) - En raison du grand succès des années précédentes, les «Guides et Scouts du Luxembourg» organisent ce week-end la huitième édition du festival celtique Bealtaine à Neuhäusgen. De samedi à dimanche, des acteurs historiques et des marchands présenteront la vie dans une maison celte reconstituée. Un groupe de cornemuses luxembourgeoises n'est qu'un des spectacles musicaux proposés. Le samedi soir, un spectacle de feu rapprochera les visiteurs du monde mystique des Celtes. Le samedi, la manifestation sera ouverte de 11 heures à 22 heures et le dimanche de 11 heures à 19 heures. Un service de navettes en bus depuis la zone industrielle de Syrdall est mis en place. Les prix d'entrée varient entre 13 euros pour un adulte et 4 euros pour les enfants à partir de douze ans. Tous les détails sont disponibles ici.

8) Plaisir nostalgique de la kermesse à Lasauvage

(GlS) - La «Fête foraine d'antan» à Lasauvage promet un voyage dans le temps. Celle-ci n'attire pas seulement avec une grande roue et un carrousel, mais aussi avec de nombreux jeux, dont Hau-den-Lukas (ou le jeu de l'homme fort en français), où vous pouvez montrer votre force. Il y aura bien sûr suffisamment à manger et à boire. Parallèlement à la kermesse, un marché sera organisé, sur lequel il sera possible d'acheter des produits locaux. Des ateliers sur l'alimentation saine et durable y seront également organisés. La kermesse et le marché se tiendront le dimanche sur la place Saintignon à Lasauvage, de 10 à 19 heures.

Photo: Gilles Kayser

9) Une procession pour rendre hommage à saint Pirmin

(str) - Une autre tradition luxembourgeoise du lundi de Pentecôte est vieille de plusieurs siècles : «d'Pirmesprëssioun», une procession dédiée à saint Pirmin et à tous les fidèles qui ont fait part de leurs soucis à l'ancien évêque itinérant tout au long de l'année. La marche partira lundi à 8h45 de l'église de Kaundorf et montera jusqu'à la chapelle Saint-Pirmin. La messe avec prédication festive est prévue à 10 heures. Les enfants sont particulièrement bienvenus, que ce soit en tant que petits anges ou enfants de chœur. Des paniers de dispersion sont disponibles, les fleurs et les vêtements des enfants de chœur doivent être apportés.

10) Marché aux fleurs, d'art et de loisirs à Dudelange

(fjä) - C'est une première : ce week-end aura lieu le premier marché aux fleurs, d'art et de loisirs à Dudelange - et ce jusque tard dans la soirée, du moins le samedi. Plus de 50 stands attendent les visiteurs. L'accompagnement musical sera assuré le samedi par le Fun Brass Dixie Band et les Vocals on tour. Le dimanche, ce sont les Gehaansbléiser qui mettront l'ambiance. Quand : samedi, de 14 à 22 heures, et dimanche, de 11 à 18 heures. Où : Lycée Nic Biever, Annexe Alliance, rue Reiteschkopp dans le quartier italien.

Photo: Armand Wagner/LW-Archives





