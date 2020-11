Avec 236 victimes, l'épidémie a fait un bond inattendu. Si le taux de reproduction du virus laissait penser à une accalmie, le bilan officiel vient rappeler que le coronavirus reste encore dangereux.

Dix décès liés au covid en 24 heures

Avec 236 victimes, l'épidémie a fait un bond inattendu. Si le taux de reproduction du virus laissait penser à une accalmie, le bilan officiel vient rappeler que le coronavirus reste encore dangereux.

Et de deux! Un deuxième laboratoire, Moderna, vient de faire savoir que son vaccin offrait de belles perspectives de réussite. De quoi susciter une nouvelle vague d'espoir dans un prochain traitement alors que le covid continue à sévir au terme de bientôt un an d'épidémie.

Au Grand-Duché, alors que les quatre grands hôpitaux se réunissent pour veiller à l'état de leur approvisionnement en matériels sanitaires de protections (masques, blouses, gants, etc), la situation impose désormais au Premier ministre et sa ministre de la Santé de parler. Xavier Bettel et Paulette Lenert le feront, mardi à 12h30, pour fixer un éventuel nouveau cap sanitaire au pays. Mais difficile de faire la part des choses entre des indicateurs qui s'agitent positivement comme négativement.

La direction de la Santé fait état de 164 nouvelles infections recensées en un jour (dimanche), et cela par rapport aux 797 tests analysés en 24 heures. Et si ces chiffres sont bas, il n'en est pas de même pour le taux de positivité des tests pratiqués qui, brusquement, passe de 5,6% à.... 20,5%!

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 28.663 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation a augmenté cette dernière journée, passant de 161 à 189 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, par contre, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire a, lui, légèrement progressé (+1) pour atteindre 47 personnes.

La pandémie de covid-19 a fait au moins 1,3 million de morts dans le monde depuis décembre. Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par le Pérou, l'Espagne et l'Argentine.

A noter qu'au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique a été placé à l'isolement après avoir été en contact avec une personne infectée. Boris Johnson dit se sentir «très bien» et «déborder d'anticorps». Il continue à travailler malgré sa quarantaine. Sévèrement atteint par le covid-19 il y a plusieurs mois, le chef du gouvernement avait rencontré jeudi à Downing Street un petit groupe de députés, parmi lesquels Lee Anderson, qui a par la suite été diagnostiqué positif.







