Dix blessés dans un grave accident ce samedi matin

Un accident impliquant quatre véhicules a fait dix blessés ce samedi matin dont deux graves.

Sophie WIESSLER

L'accident s'est produit dans le nord du pays, sur la N15 entre Heiderscheid Fuussekaul et Niederfeulen. Dix personnes, dont trois enfants étaient présentes en tout dans les quatre véhicules selon le 112. Deux d'entre elles ont été grièvement blessées.



La route est fermée à la circulation pour le moment, pour porter secours aux blessés et pour les besoins de l'enquête, informe la police grand-ducale. Une déviation via Mertig et Merscheid a été mise en place.

⛔️Attention! Route barrée⛔️



Suite à un accident entre 4 véhicules, la route entre Heiderscheid, Fuussekaul et Niederfeulen est actuellement barrée.



Déviation à travers Mertzig, Merscheid. pic.twitter.com/iDahkKqXCe — Police Luxembourg (@PoliceLux) 28 avril 2018

Appel à témoins

Comme le déroulement de l'accident n'est pas encore clair, la police de Diekirch cherche des témoins.

Le conducteur d'une voiture de couleur mauve de la marque Audi, modèle Q2, avec plaques d'immatriculation belges, doit se présenter à la police de Diekirch.

Selon les usagers de la route impliqués, il aurait observé l'accident.

Téléphone : 4997-8500

