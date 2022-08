Vous n'avez pas envie d'aller à la Schueberfouer ? La rédaction vous a concocté un programme alternatif, sensations fortes comprises.

Dix alternatives à la Schueberfouer

Manèges, montagnes russes et autos tamponneuses, tout cela est actuellement possible à la Schueberfouer. Mais il existe des alternatives à la Fouer, avec la même adrénaline, les mêmes sensations fortes. La rédaction locale a fait une petite sélection pour le week-end.



1. Prendre de la hauteur d'arbre en arbre

(jwi) - Se prendre pour Tarzan et aller d'arbre en arbre à une hauteur vertigineuse au milieu de la forêt. Et en plus, ressentir une petite poussée d'adrénaline, presque comme sur un manège de la Schueberfouer. Voilà ce qu'offre le parc d'accrobranches à Steinfort.

Cordes suspendues, ponts et échelles : le parc offre un large choix aux amateurs de sensations fortes. Photo: Facebook/Steinfort Adventure

Après une brève initiation, le visiteur a le choix entre différents parcours. Pour tous les exercices, les visiteurs sont assurés par une corde. Plus de 90 ateliers, répartis sur dix parcours de différents niveaux de difficulté, sont à découvrir.

La réservation peut se faire par téléphone au +352.27.39.53.00 ou via le formulaire de contact. Pendant les mois d'été, le parc est ouvert du lundi au dimanche de 10 heures à 18 heures, le vendredi de 13 heures à 21 heures. Les prix varient entre 14 et 20 euros, c'est gratuit pour les enfants de moins de six ans.

2. Tours de piste à Mondercange

(lee) - Le circuit de karting en plein air ACL à Mondercange promet plus de sensations fortes que bien des manèges. Au volant d'un petit bolide, on enchaîne les tours de piste. Sur ce circuit de 867 mètres, la superstar de la Formule 1 Michael Schumacher a fait ses preuves alors qu'il n'était encore qu'un enfant.

Il y a 18 karts pour les adultes, tandis que les enfants ont accès à des karts plus petits et adaptés à leur âge. Photo: Pierre Mousel

Aujourd'hui, les compétitions ont été remplacées par des activités de loisirs. Et même pour les plus petits, il y a des karts adaptés à leur âge : les enfants à partir de cinq ans peuvent s'asseoir au volant, accompagnés d'un adulte. Un casque est mis à disposition. La piste de karting est ouverte du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30. L'activité doit être réservée au préalable sur le site web de l'Automobile Club (www.acl.lu). Les prix dépendent de la durée choisie. Pour dix minutes, il faut compter 21 euros par personne.

3. Bondir dans tous les sens

(GlS) - Si vous cherchez de l'adrénaline et de l'action ce week-end, vous en trouverez aussi au parc de trampolines"Jump!box" à Contern. Sur cette aire de jeux intérieure, les visiteurs disposent d'innombrables trampolines sur une surface de 800 mètres carrés.

Que ce soit entre amis, en famille ou même avec des collègues de travail, le plaisir est garanti grâce aux nombreuses offres proposées. Sauter sur un trampoline, jouer à la balle au prisonnier ou se défouler sur le mur de parkour : il y en a pour tous les goûts.

Des trampolines à perte de vue : le Jumpbox de Contern vous invite à passer un moment sportif. Photo: Chris Karaba

Le paradis des fans de trampoline est ouvert les deux jours du week-end de 10 à 18 heures. Le nombre d'usagers est limité, aussi il est conseillé de réserver à l'avance.

4. Une partie de lasergame

(ela) - Pour ceux qui ne veulent pas renoncer à l'action, le lasergame s'impose. Un jeu de stratégie dans lequel la précision, la rapidité et la tactique sont essentielles. L'objectif est de toucher l'équipe adverse le plus souvent possible avec un pistolet laser (appelé "phaser"). Pour ce faire, les participants portent des gilets spéciaux équipés de capteurs lumineux. Des points sont attribués pour chaque tir réussi, et l'équipe qui obtient le plus grand nombre de points gagne la partie.

Pour rendre les choses un peu plus difficiles, les participants se trouvent dans des labyrinthes sombres, brumeux et à plusieurs étages. Au Luxembourg, on peut jouer au lasergame à Howald ou à Ettelbruck. Les deux lieux proposent des salles de 170m2 à 300m2. Les équipes peuvent être composées de 4 à 35 personnes. Les enfants à partir de sept ans ou d'une taille de 1,20m peuvent également participer au jeu. Une inscription préalable est nécessaire.

5. Se muscler sur les murs d'escalade

(jwi) - Expérimenter des mouvements d'escalade délicats, muscler ses doigts ou développer la coordination et la maîtrise de son corps tout en s'amusant, voilà ce que propose l'escalade. La salle la plus grande et la plus moderne du Luxembourg se trouve à Soleuvre. La salle principale mesure 15,5 mètres de haut, à laquelle s'ajoutent une salle de formation pour les débutants et les enfants et une salle de blocs où l'on peut évoluer en autonomie. Au total, une surface d'escalade de 1 400 mètres carrés est disponible.

En grimpant, même les plus petits muscles sont sollicités. Photo: Redrock-climbingcenter.lu

L'escalade assurée par une corde nécessite de l'expérience, écrit l'association sur sa page. Mais si les personnes intéressées n'en ont pas, elles peuvent s'inscrire à un cours d'initiation.

L'équipement d'escalade peut être loué sur place ou acheté dans la boutique. L'escalade libre est autorisée à partir de 14 ans. Chaque client doit remplir une déclaration de sécurité et signer la demande d'adhésion. Les heures d'ouverture sont le lundi, le mercredi et le vendredi de 14 heures à 22 heures. Le mardi et le jeudi de 10h à 22h et le week-end de 9h à 20h.

6. Burgers, galettes et bière sans se ruiner

(str) - Une semaine après son lancement, les prix de la Schueberfouer sont toujours un sujet de discussion enflammé. Et même pour le plat le plus apprécié à la fête foraine, les Gromperekichelcher, il existe en fait des alternatives dans toutes les régions du pays : le Comptoir à Weiswampach ou le Truckergrill près du magasin de bricolage à Ingeldorf, en passant par le Schuller Grill sur la N5, jusqu'à la Mertertkopp-Fritüre en face du port de Mertert.

Depuis 1996, Mr. Goufy alias McGoofy propose des gromperekichelcher, des saucisses grillées et des burgers. Photo: Romain Schanck / LW-Archives

Ce week-end, la rédaction locale a choisi Mr. Goufy à Colmar-Berg. Depuis 1996, ce grill-snack s'est imposé comme un point de chute pour les petites ou grandes faims lors d'un trajet en voiture entre la moitié nord et la moitié sud du pays. A l'époque, il s'appelait McGoofy - un nom que les gérants ont dû abandonner après avoir été menacés de poursuites judiciaires par une chaîne internationale de fast-food. Mais 20 ans plus tard, pour la plupart des clients, c'est toujours McGoofy. Certains n'ont même pas remarqué le changement de nom.



Et pour revenir à la discussion sur les prix : ici, sur la Nationale 7, la petite bière coûte 3 euros, le burger 5,50 euros et une portion de Gromperekichelcher faite maison 6 euros.

7. (Re)découvrir le monde animal

(lee) - Pour les amateurs d'animaux, le parc Escher Déiere sur le Galgebierg est un véritable paradis. On peut y admirer 150 spécimens de 25 espèces différentes. Pour les plus petits visiteurs, il y a deux aires de jeux. Pour les adultes, le café de la cabane dans les arbres permet de faire une pause agréable. Petits et grands apprécient particulièrement de pouvoir nourrir les animaux. Des aliments appropriés sont disponibles à l'entrée dans un distributeur automatique.



Photo: Laurent Ludwig

L'entrée est gratuite et le parc est ouvert toute l'année. Outre les animaux non domestiques, comme les ratons laveurs et les chevreuils, une ferme pédagogique permet de voir de près les chevaux Konik et Huzule ainsi que des ânes du Poitou. Certains animaux peuvent également être caressés. Ce sentier de caresses est accessible gratuitement le mardi de 14 à 16 heures.

8. La science à plein régime

(GlS) - Le Luxembourg Science Center à Differdange prouve que la science peut être amusante. Le centre de découverte offre un large aperçu du monde de la science et de la technologie, avec pour devise : "Essayer, c'est étudier".

Le planétarium permet de voyager dans l'espace et le temps. Photo: Claude Piscitelli

Outre les nombreux spectacles thématiques, dont un voyage virtuel à travers l'univers dans l'unique Planétarium du Luxembourg, les visiteurs disposent aussi d'une centaine de stations interactives. Celles-ci les invitent à participer activement à des expériences scientifiques.

Le Luxembourg Science Center est ouvert les deux jours du week-end de 10h à 18h.

9. Au calme, loin de l'agitation

(j-ps) - Une promenade dans la nature luxembourgeoise est tout le contraire d'une visite à la Fouer. Pas de musique forte, pas de bousculade et pas de problème de parking non plus. Les personnes en quête de détente ont le choix. Exactement 401 circuits de randonnée s'offrent à eux. Et ils sont gratuits.

Par plus de 30°C, il fait bon vivre dans une forêt ombragée. Photo: Getty Images





10. Histoire naturelle au lieu du tumulte de la foire

(GlS) - Si l'agitation de la Schueberfouer est trop forte pour vous, vous pouvez vous rendre ce week-end au Musée national d'histoire naturelle à Luxembourg-Grund. Outre les nombreuses expositions permanentes, on peut y admirer quelques expositions temporaires, comme «Spirit of Shizen» sur la nature du Japon, qui ne peut être visitée que jusqu'à ce week-end.

L'exposition "Spirit of Shizen" ne dure que jusqu'à dimanche. Photo: Megane Kambala

Le musée est ouvert tous les jours de 10 à 18 heures. L'entrée est gratuite pour les enfants, les jeunes et les étudiants, et coûte 5 euros pour les adultes, soit moins que de nombreux manèges de la Schueberfouer.

